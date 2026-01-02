Roditelji dječaka nestalog nakon požara na skijalištu ne gube nadu: "Još se nadamo da je živ. Bio je presretan što ide tamo..."

Roditelji 16-godišnjaka koji je nestao nakon smrtonosnog požara u baru u švicarskom skijalištu u kojem je slavio Novu godinu podijelili su svoju bolnu ispovijest i poručili da se i dalje nadaju – da je njihov sin živ.

Christophe i Laetitia Brodard iz Lausanne od tada nemaju nikakve vijesti o svom sinu Arthuru, koji je u novogodišnjoj noći bio u baru Le Constellation u Crans-Montana zajedno s desetak prijatelja, kada je izbio požar stravičan požar i poginulo najmanje 40 ljudi.

Građani ostavljaju cvijeće i svijeće na mjestu tragedije u švicarskom skijalištu Crans-Montana - 4 Foto: Afp

Prema riječima roditelja, Arthur je s prijateljima imao rezerviran stol u baru. Svi pohađaju školu Collège Champittet Pully u Lausannei te se često okupljaju u tom poznatom skijalištu, gdje mnoge njihove obitelji imaju kuće za odmor. Nova godina ondje se, kažu, tradicionalno slavi uz skijanje i druženje.

"Potpuno smo prazni. No mislimo da bi mogao biti živ i zato se i dalje nadamo da ćemo ga pronaći", rekao je Arthurjev otac Christophe Brodard za CNN, s kojim je razgovarao iz Crans-Montane, gdje on i supruga i dalje tragaju za sinom.

Prema njegovim riječima, mladi su u baru naručili bocu šampanjca s prskalicom, a samo minutu ili dvije kasnije – nastao je kaos.

Građani ostavljaju cvijeće i svijeće na mjestu tragedije u švicarskom skijalištu Crans-Montana - 2 Foto: Afp

"Jednu ili dvije minute kasnije, sve se pretvorilo u apokalipsu”, rekao je Brodard.

Dodao je kako je uobičajeno da tinejdžeri Novu godinu provode upravo u Crans-Montani, naglasivši da se radi o mjestu koje se smatra iznimno sigurnim.

"To je stvarno, stvarno sigurno mjesto. Svi se poznaju", istaknuo je.

Arthur je te večeri planirao prespavati kod prijatelja čija se kuća nalazi u blizini bara. Njegov otac kaže da u početku nije bio svjestan razmjera tragedije.

Građani ostavljaju cvijeće i svijeće na mjestu tragedije u švicarskom skijalištu Crans-Montana - 3 Foto: Afp

"Nisam znao da se dogodilo nešto strašno sve dok mi čistač nije rekao da ima poginulih. Tada sam otrčao do bara i ondje vidio ostale roditelje", ispričao je.

Za svog sina Arthur ima samo riječi hvale.

"Arthur je jako odgovoran. On je dobra osoba i bio je presretan što tu večer provodi sa svojim prijateljima", kazao je otac.

Poginulo najmanje 40 osoba

U nezapamćenoj tragediji u novogodišnoj noći najmanje četrdeset ljudi poginulo je, a 115 je ozlijeđeno u požaru u baru u poznatom skijalištu Crans- Montani, na jugozapadu Švicarske. ž

Kako prenosi BBC, požar u baru Le Constellation u skijalištu Crans-Montani izbio je u 1:30 po mjesnom vremenu. Vlasti su rekle da su u baru bili ljudi nekoliko nacionalnosti. Glavna regionalna tužiteljica rekla je da vlasti slučaj tretiraju kao požar i da je isključena mogućnost napada.

Građani ostavljaju cvijeće i svijeće na mjestu tragedije u švicarskom skijalištu Crans-Montana - 5 Foto: Afp

Švicarski predsjednik Guy Parmelin rekao je da je to "jedna od najgorih tragedija koja se dogodila u zemlji". Ozlijeđeni su prebačeni u bolnice širom Švicarske. Za prihvat ozlijeđenih pripremljen je i odjel za opekline u Milanu. Ravnateljica Sveučilišne bolnice u Lausannei rekla je za švicarski list da su njima do sada prebačena 22 pacijenta, većinom u dobi od 16 do 26 godina. Vlasti rade na identifikaciji žrtava kako bi tijela mogla biti vraćena obiteljima što prije, rekla je glavna regionalna tužiteljica Beatrice Pilloud. No identifikacija žrtava mogla bi potrajati tjednima.

Uzrok je trenutno nepoznat, ali vlasti kažu da početni dokazi ne upućuju na napad.

Tijek događaja jučerašnjeg dana pratili smo ovdje