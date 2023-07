FOTO/VIDEO Požar u talijanskoj zračnoj luci: Letovi odgođeni do srijede

Sac, tvrtka koja upravlja međunarodnom zračnom lukom Vincenzo Bellini, rekla je da će letovi biti obustavljeni do dva sata poslijepodne u srijedu zbog "požara koji je izbio u zračnoj luci".

Tvrtka je prvotno rekla da će letovi biti odgođeni do ponedjeljka ujutro, piše u ponedjeljak njemačka agencija dpa.

L'incendio della scorsa notte all' #aereoporto di #Catania è chiaramente collegato coi cambiamenti climatici. Prepariamoci ad una serie sempre più grave di fenomeni incontrollabili causati dall'inquinamento dell'uomo. Purtroppo è solo l'inizio. #LockdownClimatico #CO2 pic.twitter.com/5PcUfSPGa2

Vatrogasci su kazali da je situacija "osjetljiva i zahtjevna", prema novinskoj agenciji ANSA.

Agencija je izvijestila da su vatrogasci prvi put pozvani u zračnu luku na istočnoj obali Sicilije oko 23.30 u nedjelju.

Nitko nije ozlijeđen, rekli su iz zračne luke.

"Zahvaljujemo vatrogascima, državnim tijelima, kriznim timovima i zajednici zračne luke na brzoj reakciji", objavila je zračna luka na društvenoj mreži Twitter.

