Nevjerojatna sreća ili kriminalno curenje podataka? Oklade na naftu neposredno prije Trumpovih govora donijele milijarde dolara profita

Niz vremenski dobro tempiranih tržišnih oklada na pad cijena nafte, u ukupnom iznosu od čak sedam milijardi američkih dolara tijekom ožujka i travnja, dogodio se na više burzi i obuhvatio različite vrste goriva i financijskih derivata neposredno prije ključnih objava američkog predsjednika Donalda Trumpa o Iranu, prema trgovcima, tržišnim stručnjacima i Reutersovoj analizi burzovnih podataka.

Veličina tih oklada premašuje ranije objavljen iznos od 2,6 milijardi američkih dolara, zbog čega je američka administracija već upozorila svoje zaposlenike da ne koriste nejavne informacije radi financijske koristi.

Američka komisija za trgovinu robnim ročnicama (CFTC) provodi istragu, rekao je u travnju za Reuters izvor upoznat s predmetom, no CFTC tek treba službeno potvrditi da je istraga u tijeku.

Reuters nije mogao utvrditi tko je postavio oklade niti jesu li one potekle iz SAD-a ili drugdje.

One su uključivale tzv. "short" pozicije, odnosno oklade na pad cijena financijskih derivata, uključujući terminske ugovore za sirovu naftu, dizel i benzin.

Oklade su se odvijale na dvije velike burze za globalnu trgovinu naftom i gorivom: Intercontinental Exchange (ICE) i Chicago Mercantile Exchange (CME). Obje burze odbile su komentar.

CME istražuje te transakcije, rekao je za Reuters izvor upoznat s temom.

Te transakcije potaknule su pozive pravnih stručnjaka i zakonodavaca regulatorima da istraže jesu li se temeljile na povlaštenim informacijama ili curenju podataka.

Neobične transakcije

Trgovci su prvi put uočili neuobičajene transakcije 23. ožujka. One su izvršene nekoliko minuta prije nego što je Trump najavio odgodu prijetnji napadima na iransku energetsku infrastrukturu, što je izazvalo pad cijene nafte.

Isti se obrazac ponovio 7. travnja, prije nego što je Trump proglasio prekid vatre s Iranom, što je izazvalo pad od čak 15 posto u referentnim terminskim ugovorima za naftu Brent na burzi ICE.

Ponovilo se i 17. travnja, kada su iranski dužnosnici i Trump govorili o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, te ponovno 21. travnja, kada je Trump produljio prekid vatre.

Reuters i drugi mediji izvijestili su o tim transakcijama koje su obuhvatile najtrgovanije ugovore za dva globalna mjerila sirove nafte, Brent i West Texas Intermediate.

Vrijednost tih oklada tijekom ta četiri dana u ožujku i travnju iznosila je oko 2,6 milijardi dolara, prema Reutersovim početnim izračunima.

Američko Ministarstvo pravosuđa i CFTC nisu odmah odgovorili na upite za komentar.

"Svi savezni zaposlenici podliježu vladinim etičkim smjernicama koje zabranjuju korištenje nejavnih informacija radi financijske koristi", izjavio je glasnogovornik Bijele kuće.

Dodatne oklade na europski dizel

Međutim, daljnja analiza podataka o trgovanju na različitim burzama i ugovorima pokazala je da su trgovci izvršili slične oklade u točno isto vrijeme i datume za europski dizel i američki benzin, kao i za dugoročnije ugovore za naftu Brent i WTI, čime se ukupni iznos popeo na oko sedam milijardi američkih dolara, prema izračunima Reutersa.

Oklada na pad vrijednosti (tzv. short selling) znači da osoba koja izvršava transakciju posuđuje financijski derivat od druge strane, prodaje ga i kasnije ga kupuje jeftinije kada cijena padne, zadržavajući preostali novac kao profit.

Dana 23. ožujka te 7, 17. i 21. travnja, cijene nafte pale su za više od 10 posto.

Reutersovi izračuni pokazuju da se takvim okladama s ukupno sedam milijardi američkih dolara moglo ostvariti stotine milijuna američkih dolara profita, ovisno o vremenu postavljanja oklada.

Transakcije izgledaju "dobro informirano" jer su prethodile važnim objavama, rekao je Adi Imsirović iz Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), ujedno i iskusni trgovac naftom.

Američke vlasti, poput CFTC-a, mogu pristupiti podacima s burzi kako bi ušle u trag onima koji su postavili transakcije te istražiti slučaj ako to odluče, dodao je.

ABC je u četvrtak izvijestio da američko Ministarstvo pravosuđa istražuje takve transakcije koje su trgovcima donijele ukupnu dobit od 2,6 milijardi američkih dolara u trgovini naftom povezanoj s ratom u Iranu. Ministarstvo pravosuđa nije odmah bilo dostupno za komentar.

Direktor odjela za provedbu propisa CFTC-a rekao je u ožujku da je agencija svjesna nagađanja o trgovanju na temelju povlaštenih informacija na tržištima koja regulira CFTC te da ih "promatra".