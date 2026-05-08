Trump nakon napada poručio: "Luđaci!"

Nakon što je američko Središnje zapovjedništvo objavilo da su američke snage izvele napade na iranska vojna postrojenja povezana s raketnim, dronovskim i napadima malim plovilima na razarače američke mornarice koji su prolazili Hormuškim tjesnacem oglasio je i američki predsjednik Donald Trump.



"Tri američka razarača vrlo su uspješno prošla kroz Hormuški tjesnac pod paljbom. Na tri razarača nije bilo nikakve štete, ali iranski napadači pretrpjeli su veliku štetu. Potpuno su uništeni, zajedno s brojnim malim brodovima kojima pokušavaju nadomjestiti svoju potpuno desetkovanu mornaricu. Ti su brodovi brzo i učinkovito potopljeni. Na naše razarače ispaljene su rakete, ali su lako oborene. Pojavili su se dronovi koji su spaljeni još u zraku. Padali su u ocean poput leptira koji padaju u svoj grob! Normalna država dopustila bi tim razaračima prolazak, ali Iran nije normalna država. Vode ga luđaci i, kad bi imali priliku upotrijebiti nuklearno oružje, učinili bi to bez ikakve sumnje. No tu priliku nikada neće dobiti. Kao što smo ih ponovno porazili, tako ćemo ih u budućnosti udariti još jače i mnogo nasilnije ako brzo ne potpišu sporazum!.Naša tri razarača, sa svojim sjajnim posadama, sada će se ponovno pridružiti našoj pomorskoj blokadi, koja je čelični zid'", napisao je Trump.

Prije objave na Truth Socialu Trump je izjavio da je primirje između SAD-a i Irana i dalje na snazi, unatoč novim vojnim sukobima u i oko Hormuškog tjesnaca. Odgovarajući na pitanja novinara, Trump je poručio da bi svima bilo jasno kada bi prekid vatre doista propao, piše CNN.

"Nećete morati pitati je li primirje još na snazi. Samo ćete trebati pogledati prema Iranu i vidjeti jedan veliki sjaj", poručio je Trump.

Naon čega je umanjio važnost najnovije eskalacije sukoba, hvaleći reakciju američke vojske.

"Danas su se poigravali s nama. Otpuhali smo ih. Igrali su se, ja to zovem sitnicom", rekao je.

"Dogovor se možda neće dogoditi, ali mogao bi se dogoditi vrlo brzo, bilo kojeg dana", poručio je Trump.

Osvrnuo se i na američki prijedlog za okončanje sukoba s Iranom te poručio da to nije tek dokument od jedne stranice, kako se ranije tvrdilo.

"To je puno više od ponude na jednoj stranici. To je prijedlog koji u osnovi kaže da Iran neće imati nuklearno oružje, da će nam predati nuklearni materijal i još mnogo drugih stvari koje želimo", rekao je.

Na upit je li Iran pristao na američke zahtjeve, Trump je odgovorio: "Pristali su. Ali kada oni pristanu, to ne znači puno jer već sljedeći dan zaborave da su pristali."