Čelnici zemalja članica Europske unije nisu se usuglasili oko prijedloga da se otpočnu pristupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i nakon duge i burne rasprave nisu usvojili nikakve zaključke o proširenju. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izrazila je žaljenje što dvije zemlje još ne mogu početi s pristupnim pregovorima.

Žaljenje zbog toga izrazila je i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. ''Žao mi je što nije postignut konsenzus o otvaranju pregovora o pristupanju Sjeverne Makedonije i Albanije Europskoj unij. Potrebni su pozitivni signali i vizija, a ne obeshrabrenje'', napisala je na Twitteru Grabar-Kitarović.

Very sorry that consensus was not reached on opening #EU accession negotiations with 🇲🇰 and 🇦🇱. Positive signals and vision are needed, not discouragement.