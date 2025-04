Nema čega nema - na velikom vojnom sajmu kojemu je Zagreb prvi put domaćin.

Mogla se vidjeti moćna i skupa, strana oprema koju je nabavila Hrvatska, ali i noviteti koji su proizvod domaće vojne industrije. Od hrvatske KUNE do njemačkog leoparda, koji je bio prava atrakcija.

Hrvatska želi 50 tenkova. Nakon francuskih Rafala - bit će to najskuplja vojna kupovina. Cijena posla ranije je neslužbeno procijenjena na oko milijardu eura. Do njihovog dolaska - hrvatska vojska dobit će zamjenske!



Gužva i oko HIMARSA. Ubojiti raketnI sustav pogađa ciljeve i do 300 kilometara. Za 2 godine iz američkih će u hrvatske ruke.

Predstavljali su i Hrvati, KUNA - strojnica donijela im je prve ugovore s Brazilcima, a nova kaciga iz međimurskog Preloga - otporna je na metke kalašnjikova!

Sve što je novo u obrambenoj industriji izlaže na ASDA-i. Čak 236 proizvođača iz 27 zemalja.

Za dva dana izložbu će moći razgledati i građani.

