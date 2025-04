Hakeri su pod okriljem noći upali u još jednu državnu instituciju. Nakon niza financijskih i zdravstvenih ustanova na red su došle i obrazovne, odnosno Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

"Dolaskom na posao zamijetili smo problem spajanja na internetsku mrežu. Nakon toga smo obavijestili tvrtku koja nadzire naš informatički sustav i oni su napravili prvi uvid i utvrdili da se radi o kibernetičkom napadu", objasnio je Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a.

O svemu su odmah obavijestili policiju i brzo su shvatili da se radi o istoj skupini koja je prošle godine hakirala KBC Zagreb. Riječ je o jednoj od najzloglasnijih hakerskih skupina na svijetu koja se hvali podacima koje uzima od žrtava, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

"Što se tiče Hrvatske, takvih napada je prošle godine bilo blizu 1700. SOA je tu detektirala desetak državno sponzoriranih napada, dakle jako dobro pripremljenih. Odatle seže i motivacija. Znači, može biti ova politička diskreditacija Hrvatske kao destinacije, ali i naplata otkupnine", objasnio je Tonći Prodan sa Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu.

"Kad vas neko ucjenjuje, temeljno je pravilo ne pristati na ucjenu jer to bi moglo biti kazneno djelo, a i onda to znači da ćete idući put isto tako biti meta. Stvar je u prevenciji, treba izgraditi sustave i biti spreman na napade jer oni rastu na godišnjoj razini između 10 do 15 posto, a štete sežu od 11 i penju se na 17 milijuna dolara. Često ne bude pronađen napadač", dodao je.

Vođe te kriminalne skupine u tri su godine iznudile više od milijarde dolara, a za njima traga i američki FBI, kao i australske te britanske vlasti.

Više o ovoj temi možete pogledati u videoprilogu ispod.

Pročitajte i ovo uoči državne mature Još jedna institucija na meti hakera! "Obavijestili smo maturante..."