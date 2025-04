Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović svojom je kandidaturom unio kaos na riječkoj političkoj sceni. Izašao je iz SDP-a i krenuo u osvajanje mandata, a o svojim je potezima razgovarao s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandarom Knezović.

Komentirao je izjavu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, koji je rekao da mu privatno želi sve najbolje, ali da politički želi da propadne.

"Doživio sam to kao način komunikacije koju birači SDP-a sigurno neće prepoznati kao aktivnu. Ja njemu želim sve najbolje u privatnom i poslovnom životu", rekao je Filipović.

Tandara Knezović ga je pitala zašto misli da u Rijeci može pobijediti bez potpore SDP-a jer to dosad nitko nije uspio.

"Mislim da sam pošteno odradio mandat gradonačelnika. Na kraju krajeva, to je potvrdila i moja bivša stranka, koja je usvojila izvješće o radu", odgovorio je.

Reporterka ga je upozorila da to neće nužno biti dovoljno jer povijest pokazuje da za pobjedu u Rijeci treba potpora SDP-a.

"To ćemo vidjeti na izborima. Povijest pišu pobjednici. Mislim da ulazim u drugi krug, a u drugom krugu je sve moguće", napomenuo je.

Svoju će kampanju, otkrio je, financirati vlastitim sredstvima, a dio podrške dat će mu ljudi koji će biti na listi.

"Nema nikog većeg iza mene, osim građana i građanki Rijeke", rekao je.

Upitan je i hoće li još ljudi napustiti riječki SDP.

"To je osobni stav svakog člana stranke", istaknuo je te dodao da ima ljudi iz stranke koji su mu dali podršku: "Sve će to uskoro biti vidljivo. Neki će to učiniti javno, a neki tajno na biralištima."

Više o razgovoru možete pogledati u videu ispod.