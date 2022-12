Promatrači se okupljaju kako bi vidjeli lavu koja teče iz Mauna Loa na Havajima, najvećeg aktivnog vulkana na svijetu koji je ovog tjedna počeo erumpirati prvi put od 1984. godine.

Kako je Havajska agencija za upravljanje hitnim situacijama rekla da nema znakova da će lava ugroziti naseljena područja, deseci ljudi, uključujući obitelji s djecom u pidžamama, pristižu u blizinu vulkana.

Izvlače stolice i vreće za kampiranje iz svojih vozila te se smještaju kako bi nekoliko sati promatrali čudo prirode. Lokalni umjetnici čak se pojavljuju kako bi naslikali erupciju.

Crowds flock to Hawaii's Mauna Loa volcano, which began erupting this week, to witness the spectacular scene https://t.co/h9FxI3B9iN pic.twitter.com/tc7vJls1XP