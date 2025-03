Poruke koje su procurile pokazale koliko Trumpov tim prezire saveznike: "Mrzim ih spašavati. Patološki parazitiraju"

Ako Europa već nije bila svjesna kako je gledaju Trumpovi pobočnici iz njegove administracije, objava tajnih razgovora između potpredsjednika SAD-a JD Vancea i drugih visokih dužnosnika o udaru na Hutije u Jemenu bila je još jedan znak koliko su veliki razmjeri prijezira prema Starom kontinentu.

Greškom savjetnika za nacionalnu sigurnost Mike Waltza novinar Atlatnica Jeffrey Goldberg ubačen je tajnu grupu u aplikaciji Signal gdje je imao izravan uvid u planiranje udara protiv Hutija. Riječ je o zapanjujuće amaterskom curenju informacija koje je izazvalo bijes protiv republikanaca koji su pozivali na kaznene istrage protiv Hillary Clinton zbog curenja e-mailova nekadašnje državne tajnice Barracka Obame.

Udar američke vojske na Hutije imao je više veze s politikom administracije o zaštiti pomorske trgovine i suzbijanju Irana nego s brigom za to da se Europa šlepa na američkoj potrošnji za obranu.

No, potpredsjednik Vance se čini odlučnim u tome da taj argument koristi kao razlog za odgodu napada.

"Mislim da griješimo“, napisao je Vance, dodajući kako kroz Sueski kanal prolazi samo 3% američke trgovine, ali čak 40% europske. "Postoji stvarni rizik da javnost to ne razumije ili zašto je to potrebno“, dodao je. "Najjači razlog za to je, kao što je (Trump) rekao, poslati poruku.“

Vance je tvrdio da Sjedinjene Države ponovno odrađuju ono što bi Europa trebala raditi. To je u skladu s njegovim ranijim argumentima da SAD previše plaća za europsku sigurnost i njegovim gadljivim stavom prema europskim saveznicima, osobito prema Velikoj Britaniji i Francuskoj, kada ih je opisao kao "neku nasumičnu zemlju koja nije ratovala 30 ili 40 godina“. (Obje su se borile u Afganistanu kad je SAD aktivirao članak 5 NATO saveza, a Velika Britanija je sudjelovala uz SAD u ratu u Iraku).

Tijekom ove rasprave o politici, Goldberg je napisao kako je bio uvjeren da čita stvarne Vanceove stavove, kao i stavove ministra obrane Petea Hegsetha, savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Waltza i višeg Trumpovog savjetnika Stephena Millera, iako dok sami napadi na Jemen nisu počeli i dalje je bio uvjeren da je riječ o nekoj patki.

Vance, za koga se ionako pretpostavlja da priprema teren za vlastitu kandidaturu za mjeso predsjednika za 4 godine, otišao je korak dalje. Prešutno je priznao razliku između svoje vanjske politike i Trumpove, rekavši da bi udar potkopao predsjednikovu politiku prema Europi, istu onu koju je Vance predvodio svojim konfliktnim govorom na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji gdje je optužio europske lidere za bijeg od vlastitih birača, kao i svojim euroskeptičnim komentarima na gostovanjima na Fox Newsu, piše Guardian.

"Nisam siguran da je predsjednik svjestan koliko je ovo neusklađeno s njegovom porukom o Europi u ovom trenutku“, napisao je Vance. "Postoji daljnji rizik od umjerenog do ozbiljnog skoka cijena nafte. Spreman sam podržati konsenzus tima i zadržati te brige za sebe. Ali postoji snažan argument za odgodu od mjesec dana, rad na poruci zašto je ovo važno, vidjeti gdje je ekonomija, itd.“

U osnovi, neslaganje je pokazalo da Vanceovi pogledi na vanjsku politiku nisu sasvim usklađeni s Trumpovim. Trump u velikoj mjeri vidi svijet transakcijski, a optimisti u Europi tvrdili su da bi mogao iznuditi pozitivan ishod prisiljavanjem tih država da više troše na obranu. No, Vance se čini daleko konfliktnijim i principijelnijim u svom neprijateljstvu prema transatlantskom savezu, te je napao europske lidere zbog podrške vrijednostima koje, kako kaže, nisu usklađene s američkima.

To Vancea čini još većom prijetnjom za Europu. Kaja Kallas, europska povjerenica za vanjsku politiku, optužila je Vancea da "pokušava izazvati sukob“ s europskim saveznicima. Drugi europski diplomat rekao je: "On je vrlo opasan za Europu. Možda najopasniji u administraciji.“ Drugi je rekao da je "opsjednut“ razdvajanjem Europe i SAD-a.

Neki su za vrijeme dopisivanja, naravno oprezno, pokušali smiriti potpredsjednika. Ministar obrane Hegseth je rekao da bi napad promovirao "temeljne“ američke vrijednosti, uključujući slobodu plovidbe i unaprijed uspostavljano odvraćanje. Ali je rekao da se napadi mogu odgoditi, ako je to potrebno. Waltz, tradicionalist u vanjskoj politici, napisao je: "Sjedinjene Države će morati ponovno otvoriti te plovne puteve.“ No, složio se da administracija želi "zbrojiti troškove povezane s tim i prenijeti ih na Europljane“.

"Ako mislite da bismo to trebali učiniti, idemo. Samo mrzim ponovno spašavati Europu“, odgovorio je Vance. Hegseth se složio: "Potpuno dijelim tvoje gađenje prema europskom parazitiranju. To je PATOLOŠKI.“ Ali je dodao: "Mi smo jedini na planeti (od ovih koji su na našoj strani) koji to mogu učiniti.“

Miller, Trumpov povjerljivi savjetnik, zapravo je završio razgovor rekavši da je predsjednik bio jasan. "Zeleno svjetlo, ali uskoro jasno dajemo do znanja Egiptu i Europi što očekujemo zauzvrat.“

Općenito, politike administracije prema Europi počinju se kristalizirati. I malo je onih koji staju u obranu NATO-a ili Europe u cjelini. U podcast intervjuu ovog vikenda, viši Trumpov izaslanik Steve Witkoff razmišljao je o potencijalu da gospodarstva Zaljeva zamijene europska. "To bi moglo biti puno veće od Europe. Europa je danas disfunkcionalna“, rekao je.

Tucker Carlson, voditelj i još jedan Trumpov čovjek od povjerenja, složio se. "To bi bilo dobro za svijet jer Europa umire“, rekao je.

