Ukrajinci su tenkovima i oklopnjacima ušli u rusku regiju Belgorod i osvojili između 20 i 50 kvadratnih kilometara teritorija, pišu ruski vojni blogeri.

Vojni bloger Genadij Alehin napisao je da je ukrajinsko napredovanje pretvorilo međunarodnu granicu nasuprot Demidovke u ogromnu sivu zonu i da se unutar samog sela vodi žestoka borba.

Na mreži X neke objave sugeriraju da je naselje Demedovka palo pod ukrajinsku kontrolu.

Ukrajinske specijalne snage priopćile su u ponedjeljak da su raketnim sustavima Himars uništile četiri vojna helikoptera u Belgorodu.

Ukrajinske snage od 18. ožujka napadaju preko granice na područja Belgorodske oblasti uključujući selo Demidovka, piše Guardian.

Ukrajinske zračne snage priopćile su u utorak da je Rusija lansirala 139 dronova i balistički projektil Iskander-M tijekom noćnog napada u kojem su ozlijeđene dvije osobe i oštećena skladišta.

⚡️The 🇺🇦Ukrainian Armed Forces continue to build on their success in the Belgorod-Kursk region.



According to the updated data, the settlement Popovka came under Ukrainian control as a result of assault operations. A day earlier, Demidovka was taken under control.



The Belgorod… pic.twitter.com/4xcKR5mob9