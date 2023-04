Američko jezero koje je prije više od 100 godina isušeno da bi se stvorila zemlja za poljoprivredu ponovo se pojavilo te prouzročilo kaos.

Porječje okruga Tulare u američkoj saveznoj državi Kaliforniji je poplavljeno nakon što je prije više od 100 godina iz njega isušeno jezero da bi se ondje ljudi mogli baviti poljoprivredom. Radi se o području na kojem se inače proizvode velika količina pistacija, mlijeka i voća, a koje sada izgleda poput oceana.

Mjeseci kiše i oluja potopili su poljoprivredna zemljišta i vodom napunili mjesta gdje se nekoć nalazilo jezero.

"Ovo je prirodna katastrofa koja se postepeno odvija. Na nju se ne može odgovoriti uz pomoć postojeće infrastrukture", rekao je Jeffrey Mount iz Centra za politike upravljanja vodama Sveučilišta u Kaliforniji.

Tulare Lake is making a comeback. Once the largest fresh water lake west of the Mississippi, it was dried in 1899 by diverting waters for ag irrigation. With historic rain and snow, it’s re-emerging. Here’s a few shots from today’s filming in Corcoran, CA. pic.twitter.com/7JN8oT9Hyh

Stručnjaci strahuju da je još vode na putu i da se može očekivati mjesecima duga kriza budući da se na planinama iznad Tularea nalazi velika količina snijega čije će topljenje dovesti do pogoršanja situacije, izvijestio je Sky News.

"Ovogodišnji problem tek je počeo. Poplava će trajati do kolovoza ili rujna. To nadolazeće čudovište – 15 metara dubok snježni pokrivač kakvog nismo vidjeli 75 godina – stoji gore i ne znamo koliko će se brzo pretvoriti u vodu i sići s planina", rekao je Matt Hurley, bivši upravitelj nekoliko vodovodnih okruga u Tulareu.

Objavljene su i karte poplavljenih područja, a kalifornijski dužnosnici se u međuvremenu pripremaju za borbu s poplavom. Skoro 700 ljudi je zaduženo za pomoć hitnim službama samo u okrugu Tulare, gdje je poplava dosad oštetila 900 građevina.

Here’s an updated map of the Tulare flooding from Monday 3/27 based on the most recent public imagery. As has been reported, the flooding was focused on the edges of the lakebed near Corcoran and farther south. pic.twitter.com/mOHgahLHWB