Proglašeno je izvanredno stanje na Novom Zelandu uslijed snažnog nevremena. Šire se dramatične snimke oluje.

Izvanredno stanje na Novom Zelandu proglašeno je tek treći put u povijesti nakon što je zemlju pogodio ciklon Gabrielle.

Došlo je do poplava, nestanaka struje, klizišta i prisilnih evakuacija nakon intenzivne kiše u noći na utorak. Društvenim mrežama šire se snimke razorne oluje.

Državni ministar za hitne slučajeve nazvao je to "značajnom katastrofom s prijetnjom životima Novozelanđana", prenosi Sky News. Ciklona je došla samo dva tjedna nakon što je još jedna oluja izazvala ozbiljne poplave. Poginule su četiri osobe.

