Australska policija pozvala je stanovnike sjevernog grada Burketowna u državi Queensland na evakuaciju zbog teških poplava u regiji, nakon višednevnih obilnih padalina.

Poplava u Burketownu, u zaljevu Carpentaria, najgora je dosad, s razinama rijeka koje su premašile razinu poplave od 6,78 metara izmjerenu u ožujku 2011., prema Uredu za meteorologiju australske vlade.

Zajednica u sjeverozapadnom Queenslandu nema struje, a gradski kanalizacijski sustavi su ugroženi, izvijestila je televizija ABC navodeći priopćenje policije Queenslanda.

VIDEO/FOTO Apokaliptične scene: Poplave, klizišta i evakuacije, proglašeno izvanredno stanje

"Nije sigurno ostati", stoji u priopćenju.

