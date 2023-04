U razgovoru koji je objavilo rusko ministarstvo Darja Trepova kaže da razumije zašto je privedena.

Rusko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je video u kojem Darja Trepova, osumnjičena za ubojstvo vojnog blogera bliskog Kremlju, Vladlena Tatarskog, priznaje da je u kafić donijela kipić eksploziv.

Bloger pravog imena Maksim Fomin poginuo je u eksploziji bombe u kafiću u Sankt Peterburgu, gdje je govorio na skupu organizacije koja podržava rusku ofenzivu na Ukrajinu "Cyber Z Front".

Kafić je vlasništvo vođe Wagnera, Jevgenija Prigožina. Više od 30 ljudi je ranjeno, od kojih mnogi teško.

Kamere su snimile Trepovu kako donosi paket u kojem se nalazio kipić te ga predaje jednom od voditelja, koji ga je potom predao Tatarskom.

U razgovoru koji je objavilo rusko ministarstvo Trepova kaže da razumije zašto je privedena. Na pitanje zašto odgovorila je: "Mislim da je to zato što sam se zatekla na mjestu gdje je ubijen Vladlen Tatarski."

A što si ti napravila, pitaju je dalje.

"Ja sam donijela figuricu koja je eksplodirala", odgovara osumnjičena.

Na pitanje tko joj je dao figuricu, odgovorila je: "Mogu li objasniti kasnije?"

