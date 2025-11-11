Poljski predsjednik na jednom od najvećih desničarskih maršova: "Nikad nećemo postati papagajska nacija"

Poljski predsjednik Karol Nawrocki pridružio se u utorak na tradicionalnom maršu desničarskih snaga u Varšavi na Dan neovisnosti.

"Poljska na prvom mjestu", napisao je konzervativni vođa na X-u. "Slobodna, neovisna i suverena Poljska naša je dužnost, a to je ono što ovaj praznik predstavlja!", dodao je u objavi.

Euroskeptični šef države rekao je da nikad neće dopustiti da Poljska "postane papagajska nacija koja papagajski ponavlja sve što dolazi sa Zapada".

Ured predsjednika objavio je video u kojemu Nawrocki maršira s crveno-bijelom zastavom Poljske. U maršu je sudjelovalo oko 100.000 ljudi, prema podacima varšavskih sigurnosnih službi.

Jedan od najvećih skupova desnih i krajnje desnih snaga u Europi

Poljska 11. studenoga slavi obljetnicu svoje ponovne uspostave neovisnosti 1918. godine, nakon 123 godine podijeljenosti između Pruske, Austro-Ugarske i Rusije.

Povorka u prijestolnici Varšavi pretvorila se u jedan od najvećih skupova desnih i krajnje desnih snaga u Europi, dijela biračkog tijela koji je pomogao Nawrockom da ostvari tijesnu pobjedu na predsjedničkim izborima početkom lipnja.

More than 300,000 Poles unite to celebrate their national christian identity today in Poland's independence day! pic.twitter.com/bEGAX9SVmf — Trad West (@trad_west_) November 11, 2025

Gradonačelnik Varšave Rafał Trzaskowski rekao je za novinsku agenciju PAP da se očekuje da će ove godine na maršu sudjelovati više ljudi zbog utjecaja novog šefa države.

U maršu su sudjelovali i visoki predstavnici desne populističke bivše vladajuće stranke PiS, poput Jarosława Kaczynskog, Mariusza Blaszczaka i Mateusza Morawieckog.

Premijer lijevog centra Donald Tusk rekao je da "nitko nema monopol na domoljublje", obilježavajući Dan neovisnosti u svom rodnom gradu Gdanjsku.

Govorio je o napretku Poljske, istaknuvši da je nedavno postala jedno od 20 najvećih svjetskih gospodarstava.