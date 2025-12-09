Ovo su najmoćniji ljudi u Europi: Politico prekršio vlastito pravilo i na čelo postavio - Trumpa

Ugledni politički portal Politico objavio popis najmoćnijih ljudi u Europi na kojem se nalazi 28 imena - na čelo su, kršeći i vlastito pravilo, postavili američkog predsjednika.

"POLITICO 28 tradicionalno uključuje samo Europljane - ljude koji žive ili rade na kontinentu. Ali ako je ikada postojao trenutak za iznimku, to je sada. Trumpova sjena toliko se nadvija nad europskim prijestolnicama da su njegove odluke, ili ispadi, preoblikovali sve, od obrambenih proračuna do trgovinske politike i unutarnje politike", objasnili su.

Trump je u nedavnom intervjuu iznio svoju teoriju o tome zašto ima toliku moć nad kontinentom: "Europa ne zna što učiniti. Žele biti politički korektni, a to ih čini slabima", rekao je, ističući imigraciju kao "temeljni uzrok propadanja" većine europskih nacija.

Europski čelnici razumiju da imaju posla s nestabilnim partnerom i uviđaju nepredvidljivost i rastuću asimetriju, ali ipak ostaju vezani za Washington. Trumpovo javno flertanje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zapanjilo je čak i iskusne promatrače. Njegovo ponižavanje ukrajinskog vođe Volodimira Zelenskog pojačalo je strahove da se Washington od saveznika pretvorio u antagonista. U više političkih krugova izazvao je bijes i novim nacrtom Strategije nacionalne sigurnosti, piše Politico.

Donald Trump i Vladimir Putin Foto: Afp

No, unatoč tome europski čelnici letjeli su u Washington, dodvoravajući se američkom predsjedniku u nadi da će ga umiriti. Kao razlog su naveli američku zaštitu na koju se oslanjaju još od kraja Drugog svjetskog rata. Istaknuli su i da je Trump, zajedno sa svojom administracijom, zamaglio granicu između vanjske politike i političkih kampanja.

"Dominacija američkog predsjednika preoblikovala je europsko gospodarstvo jednako kao i njezinu diplomaciju. Njegova energetska politika 'Amerika na prvom mjestu' i drsko promicanje američke nafte i plina ohrabrili su negativne reakcije protiv Zelenog plana, jačajući argument da je Europa dala prioritet klimatskim akcijama nad konkurentnošću i radnim mjestima. U međuvremenu, washingtonski poticaj deregulacije potkopao je identitet Europe kao svjetske regulatorne supersile. Od digitalne privatnosti do umjetne inteligencije, stari bruxellesski model pažljivog, moralizatorskog donošenja propisa odjednom se čini neusklađenim s novim globalnim raspoloženjem", piše Politico.

Europa gradi alternativu SAD-u?

S druge strane, jača i struja o izgradnji distance Europske unije od SAD-a, u čemu prednjači Njemačka, čiji je kancelar još u rujnu rekao: "Moramo se suočiti s činjenicom da se naš odnos sa SAD-om mijenja. Spremni smo za blisku koordinaciju i suradnju. Ali postaje očito da će to partnerstvo biti manje samo po sebi razumljivo".

"Jedan od najvažnijih nedostataka Trumpove administracije, strateški gledano, jest njihova nesposobnost da shvate da američka moć ovisi o dobrovoljnoj suradnji drugih zemalja. Čini se da Trump misli da se prema svojim prijateljima može ponašati gore nego prema svojim neprijateljima", rekla je u listopadu Kori Schake, bivša savjetnica američkog predsjednika Georgea W. Busha, potvrđujući indikacije o alternativi koju bi Europa mogla "graditi u tajnosti".

POLITICO: Godišnja ljestvica '28'