Policija poslala dramatičan apel: "Oteli su krivog čovjeka. Šire se uznemirujuće snimke"

Australska policija uputila je dramatičan apel za povratak muškarca za kojeg vjeruje da je otet greškom. Chrisa Baghsariana (85), koji je živio sam, najmanje tri napadača odvukla su iz njegove kuće u sydneyskom predgrađu North Ryde rano u petak i ugurala ga u tamni terenac, opisala je policija u Sydneyu.



"Namjeravali su oteti nekoga, no oteli su pogrešnu osobu", rekao je novinarima u ponedjeljak vršitelj dužnosti detektivskog nadzornika Andrew Marks i dodao da nije zaprimljen nikakav zahtjev za otkupninom. "Obitelj je shrvana. Sve što žele jest da im se vrati otac i djed", rekao je i apelirao na građane da prijave svaku sumnjivu aktivnost u blizini objekata za koje se zna da su prazni, piše BBC.

Apel je uslijedio nakon što je list Sydney Morning Herald izvijestio da gradskim podzemljem kruže videozapisi i fotografije teško ozlijeđenog Baghsariana na nepoznatoj lokaciji.

"Nije idealno što te snimke kruže", rekao je Marks i upozorio da Baghsarian treba svakodnevne lijekove te da je "svaki sat od presudne važnosti". "Vidio sam snimke. Uznemirujuće je vidjeti 85-godišnjeg muškarca u takvom stanju, rekao je i objasnio da bi u "normalnom" slučaju otmice "već znali za zahtjev za otkupninom". "No, kako obitelj nije dio tog svijeta i nije upletena u takvu vrstu kriminala, nikakav zahtjev za otkupninom nije stigao", dodao je.

Sve češći slučajevi zamjene identiteta

Otmice zbog zamjene identiteta sve su češće u sydneyskom podzemlju jer velike organizirane kriminalne skupine za izvršenje zločina sve više angažiraju vanjske suradnike, piše Sydney Morning Herald. Prošle je godine ispred svoje kuće u Condell Parku ubijen 23-godišnji vodoinstalater, a policija vjeruje da se i u tom slučaju radilo o zamjeni identiteta. Marks je rekao da je "milijun posto siguran da su oteli krivu osobu", ali nije htio detaljnije otkriti tko je, prema mišljenju policije, bio prava meta. "Zabrinjavajuće je što su ovi počinitelji - ovi otmičari - napravili tako veliku pogrešku", istaknuo je.

Snimka nadzorne kamere, koju su objavili lokalni mediji, prikazuje terenac kako se u petak zaustavlja ispred Baghsarianove kuće. Dvije osobe s kapuljačama zatim prilaze kući, nakon čega se ponovno pojavljuju noseći osobu koja se opire te je ubacuju u vozilo. Nedugo zatim, u obližnjem predgrađu South Turramurra pronađeno je izgorjelo vozilo koje odgovara opisu automobila za bijeg. Policija je navela da je Baghsarian u trenutku otmice na sebi imao sivu pidžamu i crveno-plavu flanelsku košulju.

Za siguran povratak Baghsariana apelirao je i premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns. "Javite policiji gdje se on trenutno nalazi ili ga, kao drugu mogućnost, ostavite u nekom trgovačkom centru, na hitnom prijemu ili čak u domu za starije", poručio je otmičarima i dodao: "Pozivamo ih da to učine što je prije moguće."