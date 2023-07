Policija se usporedila s likovima iz Top Guna kada su pronašli mrtvo tijelo, majka žrtve: "To je više nego bezosjećajno"

Ispod vijadukta autoceste u Kentu trava i koprive su već sakrile svetište koje je ostalo u sjećanju na Azru Kemal. 24-godišnjakinja je ondje preminula u srpnju 2020. godine kada joj se auto zapalio te je pala s mosta. Putovala je natrag u London s prijateljem.

Bolničari su uzalud pokušavali spasiti Azru, a policija je pozvana na mjesto događaja. No, Azrina obitelj nedavno je bila šokirana kada je otkrila što je policija objavila na svom Twitteru neposredno nakon istrage.

U objavi na dan kada je Azra umrla, istražitelji mjesta zločina čestitaju sami sebi na brzini posla koristeći GIF iz filma Top Gun gdje si glavni likovi daju pet. Ovo slavlje bilo je zbog činjenice da su "preminulu osobu identificirali unutar 90-ak minuta od dolaska na mjesto događaja".

Police tweet using Top Gun gif to celebrate forensics on my dead daughter was horrendous, says motherhttps://t.co/JStFbUc1oV