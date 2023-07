FOTO Ubojica iz Siska priveden na ispitivanje. Iscurili detalji iz njegove prošlosti: Bio ključni svjedok za ratni zločin

Neđad Fetić, koji je u subotu u Sisku ubio jednu osobu, a četiri još teško ranio, priveden je u ponedjeljak na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo u Sisku.

U oružanom napadu muškarca, 58-godišnjeg hrvatskog državljanina i hrvatskog branitelja, čiji su motivi još nepoznati, smrtno je stradala 45-godišnja žena, a ukupno je teže ili lakše ozlijeđeno osam osoba. Od toga su dvije teško ozlijeđene osobe još uvijek smrtno ugrožene, a dvoje teško ozlijeđenih izvan su životne opasnosti i hospitalizirani u sisačkoj bolnici.

Među četvero lakše ozlijeđenih medicinska je pomoć pružena jednom vatrogascu, lakše je ozlijeđeno i dvoje djece te jedna starija osoba.

Počinitelj je zapalio i dvije stambene zgrade te su u velikom požaru dvije zgrade i jedan automobil u cijelosti izgorjeli, a jedna zgrada i automobil djelomično.

No, ubojica iz Siska već se ranije našao u sudnici, doduše, kao svjedok, i to ključni svjedok Tužiteljstva, a prema nekim izvorima i prijavitelj slučaja ratnog zločina protiv srpskoga civila iz 1991. godine, piše Jutarnji list.

Radilo se o ubojstvu Rade Španovića, kojega su hrvatski vojnici, među kojima je bio i ubojica iz Siska, 6. rujna 1991. odvezli iz njegove kuće u Capragu, a zatim s 25 metaka izrešetali pored groblja u Komarevu.

Za taj zločin osuđeni su Haso Mahmutagić i Mirko Šašo, suborci čovjeka koji je subotnjim ubojitim pohodom zgrozio sumještane i ostatak Hrvatske.

On je na suđenju ispričao da je upravo on uočio da Španović, kojeg je poznavao od djetinjstva, špijunira njihove položaje te na to upozorio svoje suborce, a koji su potom s njime krenuli po Španovića. No, iako su ga trebali predati u zapovjedništvo, Mahmutagić i Šašo zaustavili su automobil kod groblja i izveli Španovića, a ubrzo su se iz njihova smjera začuli rafali.