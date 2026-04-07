VIDEO "Gospa iz Larisse": Tajanstveni američki dron ponovno snimljen iznad Grčke, ovaj put u letu iz neposredne blizine

Dosad najjasnije video snimke iz Grčke razotkriva konstrukciju i opremu jednog od najtajnovitijih američkih vojnih dronova. Novi kadrovi snimljeni iz neposredne blizine i objavljeni na društvenim mrežama, otkrivaju kako izgleda i djeluje tajni američki radarski nevidljivi dron u stvarnim uvjetima.

Riječ je o snimkama iz grčkog grada Larisse, a i ranije fotografije već su navele vojne analitičare da navedeni dron identificiraju kao tajanstveni RQ-180. Mnogi vojni analitičari i mediji široko koriste taj naziv za navedeni dron, zbog izostanka službene potvrde naziva od strane američkog ratnog zrakoplovstva.

Prethodno pojavljivanje RQ-180 usred dana navodno je bilo povezano s izvanrednom situacijom u letu, koja je zahtijevala preusmjeravanje, iako su početne tvrdnje da je riječ o B-2 Spiritu ubrzo odbačene kao netočne.

Larissa već ima iskustva s američkim bespilotnim operacijama, a RQ-180 je nakon prvih snimki dobio nadimak "Gospa iz Larisse", piše portal The Aviationist.

Nove video snimke koje je zabilježio čitatelj navedenog portala, Efthymios Siakaras, pružaju gotovo okomit pogled, otkrivajući dosad neviđene strukturne pojedinosti, uključujući raspored stajnog trapa i velik, u trup ugrađen otvor za senzore na donjoj strani letjelice.

Ti elementi u potpunosti isključuju mogućnost da je riječ o američkom radarski nevidljivom bombarderu B-21 Raider te pružaju prve konkretne naznake senzorskog sustava drona RQ-180, koji vjerojatno uključuje radarske i signalno-obavještajne komponente u prilagodljivim konfiguracijama.

Istraživanje zrakoplovnog povjesničara Petera Merlina pokazuje da je postojalo devet predserijskih primjeraka, dok se pretpostavlja da je proizvedeno približno dvostruko više operativnih letjelica, moguće s različitom opremom i vanjskim izgledom, piše The Aviationist.

Na snimkama su vidljive upravljačke površine, uključujući flaperone na krilima te stražnji element trupa sličan sustavu za ublažavanje opterećenja od udara vjetra kod američkog radarski nevidljivog bombardera B-2, što upućuje na srodna konstrukcijska rješenja tih platformi.

Ranije snimke od 11. ožujka 2026. te noviji zapisi u različitim vremenskim uvjetima upućuju na ponavljane aktivnosti iznad Larisse, što potvrđuje procjenu da ta baza služi kao isturena operativna lokacija za američke snage u operaciji Epski bijes. Tome u prilog idu i letovi američkih vojnih transportnih zrakoplova C-17 između baze Edwards i Larisse, uključujući misiju REACH 1844 koja je obavljena 6. travnja.

Dva izdvojena hangara na aerodromu, izgrađena posljednjih godina, mogli bi služiti za tajne operacije dronova, odvojeno od objekata koje koriste javnosti poznatiji MQ-9 Reaper vojni dronovi.

Iako su baza britanskog ratnog zrakoplovstva Akrotiri i baza Sigonella dugo smatrani glavnim europskim lokacijama, položaj Larisse može omogućiti operacije iznad Crnog mora, Ukrajine ili prema Iranu, ovisno o prioritetima, piše The Aviationist.

Smatra se da je tajnoviti RQ-180 već godinama u operativnoj uporabi, a njegova sve veća vidljivost može odražavati promjene u pristupu tajnosti te letjelice, osobito uz uvođenje novog bombardera B-21 Raidera, kao vizualno slične platforme.

Ostaje otvoreno pitanje označava li to širu objavu programa ili prikriva razvoj još naprednijih sustava. Budući razvoj događaja nadalje će razjasnit ulogu RQ-180 drona u promjenjivoj američkoj obavještajnoj i nadzornoj strukturi.