Trump neće prihvatiti prijedlog Irana? "Ne sviđa mu se..."

Zbog svega toga, na najvećoj svjetskoj burzi jučer se trgovalo oprezno, na što ukazuje ispodprosječni obujam trgovanja. Na američkim je burzama vlasnika jučer zamijenilo oko 15,6 milijardi dionica, dok je prosječni dnevni obujam u posljednjih 20 dana iznosio 18,3 milijarde.

Putin tvrdi da je primio poruku iranskog vrhovnog vođe

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je primio poruku novog iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hameneija, čije se zdravstveno stanje dovodi u pitanje zbog dugotrajnog izbivanja iz javnosti.

Putin je u ponedjeljak u Sankt Peterburgu, tijekom susreta s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem, zahvalio Hameneiju na poruci i poželio mu dobro zdravlje.

"Evidentno je koliko se hrabro i odlučno iranski narod bori za svoju neovisnost i suverenitet", rekao je Putin te dodao kako će Rusija "učiniti sve što je u skladu s vašim interesima i interesima svih naroda u regiji kako bi se mir postigao što prije".