Pogledajte tko su najveći izvoznici oružja: Jedna europska zemlja pretekla je Rusiju

Rat u Ukrajini ima značajan utjecaj na globalnu trgovinu oružjem, naime, zbog njega se europski uvoz oružja gotovo udvostručio.

Pet najvažnijih izvoznika oružja u svijetu i dalje su SAD, Francuska, Rusija, Kina i Njemačka, no promijerio se njihov redoslijed. Rusija zaostaje kao izvoznik, Francuska jača, a SAD dodatno širi svoju vodeću ulogu.

Neki su to od ključnih nalaza iz najnovijeg izvještaja Štokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI) u kojem se uspoređuje razdoblje od 2019. do 2023. s onim od 2014. do 2018.

Ilustracija Foto: Getty Images

SAD širi svoju vodeću poziciju

Opseg globalne trgovine oružjem pao je za 3,3 posto u usporedbi s 2014.- 2018. No, europski uvoz oružja gotovo se udvostručio, uglavnom zbog rata u Ukrajini. Najveći udio isporuka oružja u Europu, točnije 55 posto, došao je iz SAD-a, što je 20 posto više nego u razdoblju 2014.-2018., a to je jasan znak da je Europa postala još ovisnija o SAD-u.

SAD je, zahvaljujući prvenstveno povećanom izvozu u Europu, uspio povećati svoj globalni izvoz oružja za 17 posto. Udio SAD-a u međunarodnoj trgovini oružjem također je značajno porastao s 34 na 42 posto. Širom svijeta Amerika je opskrbila 107 zemalja vojnom opremom, što je više nego u bilo kojem prethodnom petogodišnjem razdoblju.

''SAD je proširio svoju globalnu ulogu kao opskrbljivač oružjem, to je važan aspekt njihove vanjske politike", ističe Mathew George iz SIPRI-j. Napominje da se to događa u trenutku kad su neke ekonomije zemalja u brzom razvoju dovele u pitanje američku gospodarsku i geopolitičku dominaciju.

Pročitajte i ovo Susret na Floridi Orbán otkrio o čemu je razgovarao s Trumpom: "On ima detaljan plan za kraj rata u Ukrajini"

Ukrajina je najveći svjetski uvoznik oružja

Ukrajina je dramatično povećala uvoz oružja. Dok je u razdoblju 2014.- 2018. taj uvoz bio skroman, djelomice i zbog toga što je sama proizvodila mnogo oružja i jedva da je bila upućena na uvoz, u razdoblju 2019.-2023. postala je četvrti najveći uvoznik na svijetu nakon Indije, Saudijske Arabije i Katara.

Najveći svjetski uvoznik oružja bila je u petogodišnjem razdoblju do kraja 2023. Indija, a slijede Saudijska Arabija i Katar.

Ako se gleda samo 2023. godina, Ukrajina je bila najveći svjetski uvoznik oružja, no valja naglasiti da je tu pojam uvoznik varljiv - isporuke Ukrajini nisu prvenstveno bile prodaja, već pokloni oružja, podsjeća DW.

Glavni dobavljači oružja za Ukrajinu u razdoblju 2019.- 2023. bili su SAD s udjelom od 39 posto, a slijede Njemačka s 14 posto i Poljska s 13 posto.

Pročitajte i ovo Potencijalna opasnost "Ovako će izgledati baltičke zemlje ako ih napadne Rusija": Grozomorno upozorenje o sudbini europskih gradova

Rusija zaostaje

Francuska je zamijenila Rusiju kao broj dva na ljestvici najvažnijih izvoznika oružja, Dok je ruski izvoz značajno pao za 53 posto, francuski je izvoz porastao za 47 posto. Broj zemalja koje primaju rusku vojnu opremu također je dramatično pao. Dok je 2019. još 31 država kupovala oružje od Moskve, 2023. bilo ih je samo 12, a daleko najvažnije su Indija i Kina.

Te dvije zemljenemaju zapreke u nastavku trgovanja s Rusijom kada su u pitanju druga dobra, poput nafte i plina. ''U drugim slučajevima, SAD i europske zemlje vršile su pritisak na potencijalne kupce ruskog oružja. Primjer je Egipat, koji je želio kupiti ruske borbene zrakoplove i bio je pod pritiskom SAD-a da to ne učini, a sada se okreće Francuskoj'', rekao je jedan od autora izvještaja Pieter Wezeman.

Rusi moćnim oružjem otežavaju Ukrajincima na bojišnici Foto: Getty Images

Uspon Francuske objašnjava njihovim vođenjem politike strateškog suvereniteta: ''Pariz želi koristiti vojnu moć kad god želi, a da ne ovisi o oružju drugih država. Da bi to bilo moguće, potrebna je industrija oružja, ali da bi je održala, Francuska treba izvoz, inače bi sve bilo preskupo."

Francuski izvoz oružja je značajno porastao u posljednjih 10 godina. Posebno se dobro prodaju borbeni zrakoplovi Rafale, koje je nabavila i Hrvatska, kao i podmornice i fregate iz francuskih brodogradilišta. Najveći kupac za Rafale bila je Indija, koja se ne oslanja na samo jednu stranu, već kupuje i od Rusije i od zapadnih zemalja.

Pročitajte i ovo Let iz noćne more Najmanje 50 putnika ozlijeđeno tijekom avionskog leta: Jedna osoba u teškom stanju prevezena u bolnicu

Afrika uvozi daleko manje oružja

Dok je Europa gotovo udvostručila uvoz oružja, uvoz Afrike pao je za polovicu. U svim ostalim dijelovima svijeta bilo je samo manjih pomaka. Pad u Africi uglavnom je posljedica znatno nižeg uvoza u dvije najvažnije zemlje uvoznice: Alžir, na koji otpada 77 posto uvoza naoružanja, te Maroko, 46 posto.

Najvažniji dobavljač oružja za Afriku je Rusija, a slijede je SAD i Kina. Afrika je regija koja nastavlja kupovati puno oružja od Rusije i gdje Rusija širi svoj vojni položaj.

Njemačka je ostala na petom mjestu na listi najvećih izvoznika. Glavne regije kupaca bile su Bliski i Srednji istok. Međutim, njemački izvoz oružja pao je za 14 posto. No pad je relativan, kaže Wezeman, jer je proteklo petogodišnje razdoblje bilo iznimno uspješno zbog velikih narudžbi, posebice podmornica.

Italija zauzima šesto mjesto na svjetskoj ljestvici izvoznika oružja, Britanija sedmo, Španjolska, osmo, Izrael deveto, a Južna Koreja deseto mjesto, pokazuju podaci SIPRI-ja.