Orbán otkrio o čemu je razgovarao s Trumpom: "On ima detaljan plan za kraj rata u Ukrajini"

Mađarski premijer Viktor Orbán, koji se 8. ožujka sastao s Donaldom Trumpom, ustvrdio je da bivši predsjednik SAD-a ima "zaista detaljne planove" za okončanje rata u Ukrajini i neće dati "ni jednog centa" za borbu protiv ruske agresije.

"On ima jasnu viziju s kojom je teško ne složiti se. On je rekao: 'Prvo, nećemo dati ni centa za rusko-ukrajinski rat. Zbog toga će rat završiti, jer je očito da se Ukrajina ne može samostalno braniti. Ako ni Amerikanci ni Europljani ne daju novac i oružje, rat će završiti. Ako Amerikanci ne daju novac, Europljani neće moći samostalno financirati ovaj rat'", ispričao je Orbán.

Problem je, dodao je, što SAD više ne želi financirati europsku sigurnost.

"Ako se Europljani boje Rusa ili žele imati visoku razinu sigurnosti, moraju za to platiti ili vlastitom vojskom ili vlastitom opremom. Ako žele da im tu sigurnost osigura Amerika, za to moraju platiti. Trump je to rekao direktno i jasno", rekao je mađarski premijer.

Orbán je također napomenuo da je Trump prvi američki predsjednik u dugo vremena koji tijekom svog mandata nije započeo novi rat.

"Iz njegova mandata već znamo da je on čovjek mira i ni sada ne skriva svoje stavove – njegov je cilj okončati rusko-ukrajinski rat. On želi primirje što je brže moguće. Želimo da što prije završi, a već se polako primiče kraju. Ne vidim da itko ima veću snagu i odlučnost da to učini od njega", zaključio je.

Podsjetimo, Orbán se s Trumpom sastao na Floridi, gdje su raspravljali o "raznim temama koje se tiču SAD-a i Mađarske, uključujući važnost snažnih granica". Mađarski premijer nakon sastanka je ponovo pohvalio Trumpa rekavši da bi "svijet bio bolje mjesto" da se on vrati na mjesto predsjednika Sjedinjenih Država.