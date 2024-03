"Ovako će izgledati baltičke zemlje ako ih napadne Rusija": Grozomorno upozorenje o sudbini europskih gradova

Baltičke će države pobijediti ako ih Rusija napadne, ali će baltički gradovi doživjeti istu sudbinu kao Bahmut i Avdijivka, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba.

"Ako Rusija napadne baltičke države, one će se hrabro braniti od neprijatelja, dok će NATO-u trebati nekoliko dana da odluči kako će odgovoriti. Ali pogledajte Bahmut, pogledajte Avdijivku – ovako će izgledati baltičke zemlje nakon intenzivnih borbi. Ovako će izgledati vaši gradovi. Neće biti lijepog Vilniusa", poručio je.

Naglasio je da je najjeftiniji i najsigurniji način da se izbjegne rat s Rusijom potpora Ukrajincima koji se bore protiv ruske agresije.

"Litva to razumije, pa aktivno podupire Ukrajinu. Drugi se prave da to mogu izbjeći", rekao je Kuleba.

Obavještajne agencije u nekim zemljama vjeruju da bi Rusija mogla započeti invaziju na druge zemlje, uključujući zemlje NATO-a.

Financial Times u veljači je izvijestio, pozivajući se na ukrajinske obavještajne službe, da se Kremlj priprema za rat protiv baltičkih država. Rusija namjerava udvostručiti broj svojih vojnika raspoređenih duž granice s baltičkim državama i Finskom, piše The New Voice of Ukraine.

Prije toga je njemački list Bild, pozivajući se na vlastite izvore u obavještajnim službama jedne europske zemlje, izvijestio da bi Rusija mogla pokušati napasti Europu krajem 2024. ili početkom 2025. godine.

Admiral Rob Bauer, predsjednik Vojnog odbora NATO-a, rekao je da bi se civili na Zapadu trebali pripremiti za "sveobuhvatni rat" s Rusijom.

Njemački ministar obrane Boris Pistorius izjavio je 18. veljače da bi Rusija mogla napasti teritorij NATO-a za pet do osam godina. Pozvao je Europu i Savez da se pripreme za "najgori mogući scenarij".