Dodik za ruske medije govorio o BiH, spomenuo i Milanovića: "Da bi se izvršio državni udar, mora postojati država"

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik u srijedu se vratio iz Moskve gdje se susreo s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

U intervjuu za rusku Nezavisnu gazetu komentirao je susret i odgovorio na pitanje kako Rusija može pomoći, s obzirom na to da je predaleko.

"Ne, nije daleko. Još jednom takvom obmanom da je Rusija daleko bili smo mi, Srbi, hranjeni. Ako postavite šestar u centar Banje Luke i nacrtate krug, on će uključivati ​​Moskvu, a London i druge ostavit će izvan. I govore nam da je Velika Britanija blizu. Ne, Rusija je u našim srcima, mogu raditi što god žele, to je izvan njihove kontrole, a to je najjači osjećaj. A to se ne može izračunati, to je u genima. Srbi vole Rusiju. Rusija nam nije daleko. Nijedan srpski političar, u Srbiji ili Republici Srpskoj, neće tolerirati bilo kakav neprijateljski potez prema Rusiji", poručio je.

Komentirao je i odluku suda: "Ovo je čisto politički proces. Pojavljuje se neki visoki predstavnik EU-a, Nijemac Christian Schmidt, kojeg nije imenovalo Vijeće sigurnosti UN-a, nameće zakone, a onima koji ne poštuju njegove zakone prijeti zatvorskom kaznom od šest mjeseci do pet godina. Ja kao predsjednik Republike Srpske potpisujem ukaz koji je usvojio parlament, a on to smatra kršenjem svoje odluke. Odmah se pojavljuju politički motivirani muslimani Bošnjaci iz Sarajeva koji protiv mene započinju proces uz pomoć Tužiteljstva i Suda BiH koji ne postoje u Ustavu jer su i oni nametnuti od strane stranaca, a koji završava optužnicom. Kaže da sam počinio zločin protiv čovječnosti, zamislite! I ne znam nikoga tko je optužen za ovako nešto da je osuđen na godinu dana zatvora. To je apsurd i nema nam druge nego protiv toga se odlučno i neprestano boriti."

Također je rekao: "Mi branimo Ustav, a optuženi smo da ga napadamo. Nitko ne želi pročitati što u njemu piše." Rekao je da se političko Sarajevo pridržava odluka stranaca, a nigdje ne piše da stranac može donositi zakone.

Naglasio je i da Sud i Tužiteljstvo (BiH) ne mogu postupati i da su oni nezakoniti.

"U Sarajevu je pitanje biti ili ne biti. Ali mi postojimo, imamo svoj život, teritorij, državu, vladu, parlament, policiju, zdravstvo, obrazovanje i imamo ljude koji žele Republiku Srpsku, a oni nemaju", rekao je.

Poručio je da su Bošnjaci, bez obzira iz koje stranke dolaze, sljedbenici ideje Alije Izetbegovića, u čijoj je doktrini napisano da "kada muslimani postanu većina, nastupa vrijeme šerijata".

Na upit koji ga svjetski političari podržavaju, osim Putina i Netanyahua odgovorio je: "Mađarska, Srbija. Imamo dobre odnose sa Zoranom Milanovićem, predsjednikom Hrvatske. S nekim strankama u Europi – Alternativa za Njemačku, stranka Marine Le Pen, sa zastupnicima paneuropske stranke Domoljubi za Europu. Oni su konzervativci, 180 od 702 zastupnika u Europskom parlamentu. U posjet nam je došlo nekoliko članova Europskog parlamenta, nisu mogli vjerovati da neki stranac može biti glavni ovdje."

Rekao je da je neustavno Tužiteljstvo BiH u službi ideje unitarne države, zasnovane na političkom islamizmu.

"Oni hoće upravljati nama. Svaki dan političari iz Republike Srpske izloženi su progonu suda. Oni nas misle zastrašiti sudom, a zapravo gomila lopova i ulizica okupljenih u tužiteljstvu čini kazneno djelo napadajući političke strukture", rekao je.

"Ako sada svrgnu rukovodstvo Republike Srpske, past će sistem Srpske. Cilj je njihove igre ukloniti autoritete, postaviti svoje koji će pod pritiskom Brisela pristati na sve."

Komentirao je i da je nakon presude optužen za državni udar:

"Da bi se dogodio državni udar, država mora postojati, ali je nema. Zadat je udarac onome što nije u okvirima Ustava. Državni udar je lažna priča. Mi branimo Ustav, a optužuju nas da ga napadamo. Pročitajte što u njemu piše! Ali nitko ne želi. Oni se drže odluka stranaca, a nigdje ne piše da stranac može donositi zakone. Mogu ih usvojiti parlamenti. I Sud i Tužiteljstvo ne mogu djelovati, oni su nezakoniti", poručio je.