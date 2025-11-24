Suđenje 12 aktivista u Srbiji: Optuženi su za zavjeru protiv države

U ponedjeljak je trebao početi suđenje 12 novosadskih studenata i aktivista grupe Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV) i Pokreta slobodnih građana (PSG) u novosadskom sudu.

No, suđenje je odgođeno do 2. veljače 2026. godine zbog zahtjeva obrane da se iz postupka izuzmu viši javni tužitelj Slobodan Josimović, glavni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Novom Sadu Branislav Lepotić i glavna tužiteljica Zagorka Dolovac.

Što piše u optužnici?

Nakon osam mjeseci od uhićenja i nekoliko provedenih u zatvoru na Klisi i u kućnom pritvoru, u Novom Sadu trebalo je početi suđenje grupi koja je optužena za teško kazneno djelo - zavjeru protiv države. Tužitelj je u optužnici naveo da za sve optužene za rušenje ustavnog poretka traži po pet godina zatvora.

U optužnici je opisan njihov razgovor koji je prisluškivala Bezbednosno-informativna agencija (BIA), a koji je u ožujku emitiran na nekoliko televizija s nacionalnom frekvencijom. Od tada u dijelu javnosti bliskoj vlastima nisu prestajali komentari da je riječ o "teroristima" koji su planirali provođenje "obojene revolucije" i "prizivali građanski rat".

Otkad je protiv njih podnijeta kaznena prijava, mnogi pravnici ukazivali su da je riječ o nezakonitom postupku jer se kaznena prijava zasniva na audiosnimci prisluškivanog razgovora, koji nije pribavljen u skladu sa Zakonom o kaznenom postupku pa da se zbog toga ne može koristiti za vođenje kaznenog postupka.

Tko su ljudi kojima se sudi?

Nakon što je na provladinim televizijama uoči velikog prosvjeda, koji je održan 15. ožujka u Beogradu, emitirana videosnimka sa sastanka aktivista STAV-a i članova lokalnog odbora Pokreta slobodnih građana, uhićeni su student, aktivist grupe STAV Lazar Dinić, i petoro aktivista PSG-a - Davor Stefanović, Mladen Cvijetić, Srđan Đurić, Marija Vasić i Lado Jovović.

Šestoro aktivista STAV-a Mila Pajić, Branislav Đorđević, Doroteja Antić, Jovan Dražić, Anja Pitulić i Dejan Bagarić, koji su također osumnjičeni za navodni pokušaj rušenja ustavnog poretka, u trenutku uhićenja nalazilo se u inozemstvu, gdje se i dalje nalaze i njima će se suditi u odsutnosti.

Uhićeni aktivisti su proveli više od sedam mjeseci u pritvoru. Prvo su bili pritvoreni u zatvoru na Klisi, a potom su prebačeni u kućni pritvor s elektronskim nadzorom.

Podrška studenata i građana za osumnjičene aktiviste stigla je u svibnju kada je organizirana višednevna blokada zgrade pravosudnih tijela u Novom Sadu, kojom su tražili da aktivisti budu pušteni na slobodu.

Poziv na okupljanje ispred Suda

Profesorica sociologije, aktivistkinja PSG-a Marija Vasić 13. svibnja je započela štrajk glađu i žeđu u zatvoru na Klisi jer joj je dvaput produžen pritvor na 30 dana. Nakon što joj je zdravstveno stanje postalo kritično, prebačena je u zatvorsku bolnicu u Beogradu. Na pritisak javnosti, ubrzo je puštena u kućni pritvor. Blaža mjera je određena i ostalim aktivistima. Tek su u listopadu pušteni iz kućnog pritvora da se brane sa slobode, a ujedno je tada bio određen i datum početka suđenja.

Ispred suda su se okupili građani, prijatelji i kolege okrivljenih aktivista i aktivistkinja, javlja Mašina.rs.

Studenti novosadskog Univerziteta, zborovi Novog Sada i organizacija "Pustite ih sve!" pozvali su građane na okupljanje ispred zgrade pravosudnih organa kako bi pružili podršku aktivistima. "Nitko nije slobodan dok svi nisu slobodni", stoji u pozivu studenata.

Zborovi Novog Sada su također pozvali na skup podrške od 9 sati, pod parolom "Nitko nije sam." "Počinje suđenje ljudima koji su mete političkog obračuna, protiv kojih je pokrenut montirani proces, uz nezakonito prisluškivanje bez sudskog naloga. Ovo nije pravna država. Ovo je poruka svima nama: šuti ili ćeš biti idući", navodi se u pozivu Zborova građana.

I organizacija "Pustite ih sve!" pozvala je građane da se okupe ispred suda kako bi aktivistima pružili podršku, javlja N1 Srbija.