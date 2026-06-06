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DRASTIČAN POTEZ

Velik broj Hrvata zatražio da im se zabrani kockanje

Piše Hina, 06. lipnja 2026. @ 08:27 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Gotovo 10.000 građana zatražilo je isključenje iz igara na sreću otkako je uveden Registar isključenih igrača. Podaci pokazuju da se većina odlučila na trajnu zabranu.
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