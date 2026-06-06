Velik broj Hrvata zatražio da im se zabrani kockanje

Gotovo deset tisuća građana zatražilo je isključenje iz sudjelovanja u igrama na sreću otkako je u kolovozu 2025. uspostavljen Registar isključenih igrača koji osobama ovisnim o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj.

Podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) pokazuju da je do 25. svibnja u Registar upisano 9.615 građana, pri čemu je gotovo 90 posto zahtjeva podneseno za trajno isključenje.

Građani zahtjev za samoisključenje mogu podnijeti putem sustava e-Građani, što je iskoristila većina građana prijavljenih u Registar, dok je trećina zahtjeva, njih 3.605, podnesena preko samih priređivača igara na sreću.

Uklanjanje iz sustava nakon isteka roka zabrane podnijelo je, prema podacima koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo dostavio Hini, ukupno 1.536 osoba.

Kako to u praksi izgleda?

Svi licencirani priređivači igara na sreću povezani su s Registrom te su obvezni provjeravati status igrača putem OIB-a prije sudjelovanja u igrama na sreću.

Iz Hrvatske Lutrije za Hinu su potvrdili kako se u automat-klubovima i casinu identifikacija igrača provodi pri ulasku, odnosno prije omogućavanja sudjelovanja u igri, kao i kod klađenja prije same uplate. Isto vrijedi i za online igre.

Loto igre se, s druge strane, smatraju igrama "niskog adiktivnog potencijala" i za njih nije propisana obveza identifikacije, napominju u HZJZ-u, dok iz Hrvatske Lutrije dodaju kako se provjera kod fizičke prodaje lutrijskih igara vrši samo u slučaju sumnje u punoljetnost igrača.

Zakonski propisane sankcije

Registar isključenih igrača u hrvatsko je zakonodavstvo ušao 2025. godine, kada je izmijenjen i dopunjen Zakon o igrama na sreću. Ukoliko priređivač igara na sreću ne dostavi podatke o isključenim igračima u Registar ili ne onemogući igranje osobi upisanoj u Registar, prijeti mu novčana kazna u rasponu od 6.630 do 66.360 eura za pravnu, tj. od 660 do 6.630 eura za odgovornu osobu.

Drže li se priređivači igara na sreću novih zakonskih odredbi i koliko je nadzora vezanih uz Registar isključenih igrača dosad provedeno, u nadležnosti je Porezne uprave. Na pitanje koliko je dosad provedeno nadzora vezanih uz Registar isključenih igrača i koliko je nepravilnosti otkriveno, iz Porezne uprave navode da "podatke o poduzetim mjerama i postupcima ne prate izdvojeno".

Ističu u odgovoru za Hinu kako su priređivači igara na sreću obvezni provjeravati status igrača putem Registra isključenih igrača te uskladiti svoje poslovanje i tehničke sustave sa zakonskim odredbama. Nadzor nad provedbom tih obveza, navode, provodi se kontinuirano u sklopu redovitih poreznih nadzora.

Problematično kockanje prisutno kod 1,7 posto odraslih

Prema podacima HZJZ-a, problematično kockanje s mogućim gubitkom kontrole prisutno je kod 1,7 posto odraslih građana, dok dodatnih 3,1 posto pokazuje umjeren, a 2,7 posto nizak stupanj problema povezanih s kockanjem. Posebno su rizične mlađe dobne skupine, a Europsko istraživanje o pušenju, pijenju alkohola, uzimanju droga i drugim oblicima ovisnosti iz 2024. pokazalo je da je 22 posto učenika u dobi od 15 i 16 godina sudjelovalo u nekom obliku kockanja tijekom prethodnih godinu dana.

Prema podacima Bolničkog informacijskog sustava, tijekom 2024. godine zbog ovisnosti o kockanju liječene su 252 osobe, dok je broj dolazaka u dnevne bolnice iznosio 2734 što je, kako ističu u HZJZ-u, blagi rast u odnosu na prethodne godine.

Iako je još prerano procijeniti učinke Registra isključenih igrača, HZJZ ističe da velik broj zahtjeva za samoisključenje pokazuje značajan interes građana za ovaj "preventivni alat i dodatni oblik podrške osobama u riziku za razvoj problema povezanih s igrama na sreću".