Parlament RS-a potvrdio privremenu Dodikovu nasljednicu

Parlament Republike Srpske u subotu je za privremenu predsjednicu tog entiteta imenovao Anu Trišić Babić, blisku suradnicu Milorada Dodika koji je u kolovozu ostao bez mandata, no tvrdi kako je predsjednik voljom naroda, a za Trišić Babić kaže kako joj je jedina zadaća baviti se "formalnostima".

Trišić Babić Dodikova je savjetnica za vanjsku politiku i slovi za njegovu vjernu suradnicu, a njeno se ime spominjalo u kontekstu izbora osobe koja bi u ime BiH vodila pristupne pregovore s Europskom unijom.

Nju je formalno predložila vladajuća većina koju kontrolira Dodik a predsjednik kluba zastupnika njegovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Srđan Mazalica prijedlog je obrazložio potrebom da se osigura funkcioniranje svih tijela vlasti u uvjetima "neustavnog djelovanja Suda BiH i Središnjeg izbornog povjerenstva BiH".

Ta je većina u subotu izglasala i ukidanje šest zakona koje je parlament RS donio u prosincu 2024. pokušavajući tada osporiti djelovanje pravosudnih tijela i sigurnosnih agencija BiH na teritoriju tog entiteta.

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović kazala je pred zastupnicima kako su na taj korak bili prisiljeni zbog krize koju je, po njenoj ocjeni, izazvao visoki predstavnik Christian Schmidt. Odluke kojima su priznali kako Dodik više nije predsjednik RS kao i ukidanje spornih zakona opisala je kao "ispruženu ruku" čiji je cilj stabilizirati stanje u BiH.

Oporba je oštro kritizirala oba prijedloga opisujući to kao još jednu manipulaciju vladajuće većine koja je u konačnici prihvatila i provela sve Schmidtove odluke.

"Ovdje nam za vršitelja dužnosti predsjednika RS postavljate osobu koja nema ni legitimitet predsjednika mjesne zajednice", kazao je jedan od oporbenih čelnika Nebojša Vukanović komentirajući imenovanje Trišić Babić.

Dodik je bez mandata čelnika RS ostao po sili izbornog zakona nakon što ga je Sud BiH pravomoćno proglasio krivim za neprovođenje odluka visokog predstavnika za BiH.

Nakon toga je dio predsjedničkih ovlasti, poglavito vezanih za potpisivanje dokumenata, prenio na hrvatskog dopredsjednika Davora Pranjića no ispostavilo se kako je i to sporno sa zakonskog stajališta pa je vladajuća većina u entitetskom parlamentu posegnula za prijedlogom za imenovanja vršitelja dužnosti predsjednika do provedbe izbora zakazanih za 23. studenog.

Dodikova je zamisao bila da na tu poziciju postavi Željku Cvijanović, ali je od toga morao odustati nakon što su ga upozorili da bi ona u tom slučaju mogla ostati bez mandata u državnom vrhu jer izborni zakon BiH jasno propisuje nespojivost obnašanja dvije dužnosti u tijelima vlasti.

To je potvrdio i uoči sjednice parlamenta kazavši medijima kako vjeruje da bi Cvijanović bila najbolje rješenje no ne želi da joj "bitange iz Sarajeva" rade probleme.

"Moramo voditi računa da nekome u Sarajevu ne padne na pamet da bez ikakvog obrazloženja zbog svega njoj oduzme mandat u Predsjedništvu", kazao je Dodik pokušavajući pojasniti zašto stalno mijenja odluke.

U intervjuu za list "Glas Srpske" kazao je kako i nakon imenovanja Trišić Babić kani obavljati dio poslova iz mandata predsjednika RS no zbog straha od toga da bi se mogao suočiti s novim kaznenim prijavama i suđenjima mora biti oprezan pa stoga sada i postoji osoba koja će "privremeno obavljati te formalne, odnosno druge poslove predsjednika".

Poručio je i kako će bez obzira na presudu i smjenu nastaviti s dosadašnjom politikom, a vjeruje kako mu na ruku idu i promijenjene međunarodne okolnosti odnosno činjenica da je američko ministarstvo financija u petak s popisa osoba pod sankcijama uklonilo imena četiri osobe iz njegova šireg kruga suradnika. Nakon toga je oprezno kazao kako se ima pravo nadati da je to tek prvi korak i da će sankcije biti ukinute i drugima pa i njemu.

"I dalje imamo samo jedan cilj: nezavisna Republika Srpska. Ima vremena za to", kazao je dodajući kako se u konačnici dvojba svodi samo na to hoće li nestati država BiH ili RS.