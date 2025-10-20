Papa Lav održao prvi sastanak sa žrtvama zlostavljanja svećenika: "To je za nas velik korak"

Papa Lav XIV. u ponedjeljak se prvi put sastao s osobama koje su preživjele seksualno zlostavljanje pripadnika katoličkog svećenstva, nekoliko dana nakon što je vatikansko Povjerenstvo za zaštitu djece optužilo i prozvalo visoke crkvene dužnosnike da su prespori u pružanju pomoći žrtvama.

Papa se sastao s članovima međunarodne udruge preživjelih koja postoji pod nazivom "Ending Clergy Abuse". Susretu s papom prisustvovalo je šest žrtava zlostavljanja. Oni su kazali da je sastanak trajao oko sat vremena i da je to bio "vrlo važan dijalog".

Ending Clergy Abuse je globalna mreža onih koji se zalažu za obranu ljudskih prava, kao i prava žrtava svećeničkog zlostavljanja te zajedničkim snagama rade na okončanju zlostavljanja i nekažnjivosti svećenstva.

Crkvu s 1,4 milijarde članova već desetljećima širom svijeta potresaju skandali koji se odnose na zlostavljanje i na njihovo prikrivanje, što je narušilo kredibilitet Crkve i stajalo je stotina milijuna dolara u nagodbama.

U neuobičajeno kritičnom izvješću vatikanskog Povjerenstva za zaštitu djece objavljenom u četvrtak, biskupi se okrivljuju zato jer žrtvama nisu davali informacije o tomu što se događa s njihovim prijavama o zlostavljanju niti o tomu jesu li biskupi sankcionirani.

Kanađanka Gemma Hickey, jedna od sudionica današnjeg sastanka rekla je da se papa sa žrtvama susreo u svojemu uredu u vatikanskoj Apostolskoj palači, da se fotografirao s njima i pozorno ih saslušao.

"Papa Lav vrlo je topla osoba, saslušao nas je. Rekli smo mu da dolazimo kao oni koji grade mostove i da smo spremni zajedno hodati prema istini, pravdi i ozdravljenju", rekla je Hickey.

"Sastanak sam napustila puna nade", kazala je nakon susreta s Lavom Janet Aguti, žrtva zlostavljanja iz Ugande koja je prisustvovala sastanku. "To je za nas velik korak."

Američki papa Lav izabran je 8. svibnja nakon smrti pokojnoga pape Franje. Žrtve zlostavljanja su kazale da im je rekao kako se i sam još uvijek suočava s razmjerima skandala Crkve.

"Mislim da je još uvijek u fazi u kojoj nastoji ustanoviti na koji način najbolje riješiti ova pitanja", rekao je Matthias Katsch.

"Vremena kada je papa izgovorio samo jednu rečenicu i sve je bilo riješeno - prošla su", dodao je Katsch.

Poznato je da se Lav i ranije u svojoj karijeri, dok je još bio kardinal Robert Prevost, misionar i biskup u Peruu, sastajao sa žrtvama svećeničkog zlostavljanja.

Papa Franjo, koji je umro u travnju, rješenje problema svećeničkog zlostavljanja učinio je prioritetom svojega dvanaestogodišnjeg pontifikata s različitim rezultatima.