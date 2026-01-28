VIDEO Pao zrakoplov u Indiji: Među poginulima i zamjenik ministra

U Indiji se u srijedu srušio zrakoplov koji je letio iz Mumbaija za Baramati. U nesreći su poginuli Ajit Pawar, zamjenik ministra indijske savezne države Maharashtra, te još četiri osobe.

Zrakoplov, koji je poletio iz Mumbaija, srušio se na aerodrom u Baramatiju, priopćila je Glavna uprava civilnog zrakoplovstva.

Uzrok nesreće još nije službeno potvrđen.

We can now confirm that the plane carrying Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar was Bombardier Learjet 45XR [VT-SSK].



Initial investigation suggests "pilot error" while attempting to land at the Baramati Airport. https://t.co/o2oG256P2f pic.twitter.com/rNXGUE1zWK — Pakistan Strategic Forum (@ForumStrategic) January 28, 2026

Dva člana Pawarova osoblja i dva člana posade poginula su zajedno sa zamjenikom glavnog ministra, piše BBC.

Snimke s mjesta nesreće prikazuju ostatke aviona obavijene oblakom dima i plamena.

Premijer Narendra Modi napisao je na X-u da je ožalošćen viješću o nesreći.

"Moje misli su sa svima koji su izgubili svoje voljene u nesreći. Molim se za snagu i hrabrost ožalošćenih obitelji u ovim trenucima duboke tuge", napisao je.

Pawar, inače nećak Sharada Pawara, osnivača Nacionalističke kongresne stranke (NCP), bio je utjecajan političar u Maharashtri. Zanimljivo je i da je Baramati općina iz koje je obitelj Pawara doživjela politički uzlet, a sada je mjesto na kojem je Ajit Pawar tragično skončao.