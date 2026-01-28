VIDEO Pao zrakoplov u Indiji: Među poginulima i zamjenik ministra

Dva člana Pawarova osoblja i dva člana posade poginula su zajedno sa zamjenikom glavnog ministra, piše BBC.
Snimke s mjesta nesreće prikazuju ostatke aviona obavijene oblakom dima i plamena.
Premijer Narendra Modi napisao je na X-u da je ožalošćen viješću o nesreći.
"Moje misli su sa svima koji su izgubili svoje voljene u nesreći. Molim se za snagu i hrabrost ožalošćenih obitelji u ovim trenucima duboke tuge", napisao je.
Pawar, inače nećak Sharada Pawara, osnivača Nacionalističke kongresne stranke (NCP), bio je utjecajan političar u Maharashtri. Zanimljivo je i da je Baramati općina iz koje je obitelj Pawara doživjela politički uzlet, a sada je mjesto na kojem je Ajit Pawar tragično skončao.