Ozempic i Wegovy, popularni lijekovi za mršavljenje i dijabetes, povezani s nižim rizikom raka dojke

Nova istraživanja sugeriraju da GLP-1 lijekovi mogu smanjiti rizik od raka dojke, usporiti napredovanje bolesti i poboljšati stopu preživljenja pacijentica. Tri studije predstavljene u Chicagu, u SAD-u, povezuju te lijekove s nižim rizikom od raka dojke, manjom učestalošću širenja bolesti te boljim preživljenjem, iako su nalazi i dalje promatrački.

Elizabeth McDonald s američkog Sveučilišta Pennsylvania predstavila je prvu studiju. Njezin tim analizirao je podatke više od 110.000 žena u dobi od 45 do 80 godina. Gotovo 14 posto njih imalo je propisane GLP-1 lijekove, poput Ozempica i Wegovyja. Nakon prilagodbe dobi, rasi, etničkoj pripadnosti, indeksu tjelesne mase, gustoći tkiva dojke i statusu šećerne bolesti, primjena GLP-1 lijekova bila je povezana s 30,5 posto nižim izgledima za dijagnozu raka dojke.

Prva studija

"Naša studija bila je promatračka i ne potvrđuje definitivno povezanost između GLP-1 lijekova i smanjene pojavnosti raka dojke. Ipak, doprinosi rastućem skupu dokaza koji sugeriraju da bi vrijedilo istražiti te lijekove za mršavljenje kao moguće alate za prevenciju raka", objašnjava McDonald u objavi na internetskim stranicama Sveučilišta Pennsylvania.

McDonald kaže da njezin tim priprema i kliničko ispitivanje. "GLP-1 lijekovi zanimljivi su iz perspektive istraživanja raka jer nisu razvijeni kao terapija protiv raka, ali djeluju na mnoge različite mete i putove povezane s razvojem raka, pa smo ih spremni detaljno proučiti u tom kontekstu", dodaje ona.

Druga studija

Druga studija analizirala je više od 12.000 osoba s rakom pluća, dojke, debelog crijeva ili jetre. U usporedbi s drugim lijekom za šećernu bolest, korisnici GLP-1 lijekova pokazali su niži rizik od progresije bolesti. Kod bolesnika s rakom dojke napredovanje bolesti zabilježeno je tek kod 10 posto onih koji su uzimali GLP-1 lijekove, u usporedbi s 20 posto onih koji su primali drugi lijek za šećernu bolest.

"Naša studija pokazala je da je primjena GLP-1 lijekova povezana sa znatnim smanjenjem progresije raka u četiri vrste solidnih tumora. To pruža rane dokaze da su buduća istraživanja opravdana", naglasio je u objavi na stranicama Američkog društva za kliničku onkologiju (ASCO) Mark David Orland iz američkog Instituta za rak Taussig Cancer u Clevelandu, ujedno i glavni autor te studije.

Treća studija

Treća studija obuhvatila je 137.493 bolesnika s rakom dojke. Oni koji su se GLP-1 lijekovima liječili najmanje tri mjeseca imali su petogodišnju stopu preživljenja višu za 6 posto.

"GLP-1 agonisti receptora nikada nisu bili samo lijekovi za snižavanje glukoze. Njihova protuupalna i imunomodulatorna svojstva odavno upućuju na šire učinke. Novo je to što su učinci dosljedni u različitim vrstama tumora, a podaci su dovoljno opsežni i konzistentni da opravdaju prospektivno nasumično ispitivanje", komentirao je u objavi na stranicama ASCO-a Marcin Chwistek, onkolog iz američkog Centra za rak Fox Chase, koji nije sudjelovao u tom istraživanju.