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Tri studije pokazale

Ozempic i Wegovy, popularni lijekovi za mršavljenje i dijabetes, povezani s nižim rizikom raka dojke

Piše B. V., 05. lipnja 2026. @ 10:53 komentari
Samopregled dojke
Samopregled dojke Foto: Shutterstock
Ne jedno, već čak tri nova istraživanja povezuju popularne lijekove protiv šećerne bolesti, koji se koriste i za mršavljenje, sa smanjenim rizikom od raka dojke i boljim izgledima za preživljavanje pacijentica.
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