Tvrtka zataškala 50 padova i krvave nesreće, a američka vojska upravo ih nagradila milijunskim poslom

Američki startup za obrambenu tehnologiju Shield AI, vrijedan 12,7 milijardi dolara, našao se u središtu velikog skandala. Njihov vojni dron V-BAT, za koji tvrde da je "radikalno bolji", povezan je s teškim ozljedama, višekratnim padovima i optužbama za zataškavanje tehničkih propusta. Unatoč svemu, tvrtka je nedavno dobila novi ugovor s Pentagonom za razvoj još većeg drona.

Samo godinu dana nakon što je američkom vojnom dužnosniku propeler drona V-BAT djelomično odsjekao prste, sličan se horor ponovio. Tijekom obuke u blizini obale Teksasa 12. svibnja propeler istog drona uhvatio je ruku rumunjske vojne dužnosnice. Prema izjavi glasnogovornika rumunjskog Ministarstva nacionalne obrane, ženi su odrezana dva prsta, a treći je slomljen.

V-bat Foto: IMAGO/piemags

Incident baca novo svjetlo na Shield AI, tvrtku koja se bori s godinama tehničkih problema i sigurnosnih zabrinutosti oko svog V-BAT drona. To potvrđuju intervjui s 21 bivšim zaposlenikom, direktorima i investitorima, kao i pregled pritužbi zviždača i tužbi.

Više od 50 padova i lažiranje podataka

Istraga Reutersa otkrila je šokantne detalje o sigurnosti drona koji stoji oko milijun dolara. U proteklih 18 mjeseci više od 50 dronova V-BAT iz interne flote tvrtke uništeno je u padovima tijekom testiranja. U veljači je jedan pad izazvao požar u Teksasu koji je progutao više od 40 hektara prije nego što je ugašen. Situacija je mogla biti i tragičnija tijekom testiranja sustava za izbjegavanje sudara, kada je zrakoplov Cessna, u kojem su bili zaposlenik i njegovo dijete, morao naglo manevrirati kako bi izbjegao sudar s V-BAT-om jer dron nije prepoznao mali zrakoplov.

V-bat Foto: IMAGO/piemags

Još su ozbiljnije optužbe iznio bivši zaposlenik i zviždač Jacob Miller. U svojoj prijavi tvrdi da je Shield AI namjerno skrivao tehničke nedostatke kako bi osigurao vojne ugovore.

"Imali su onaj pristup iz Silicijske doline - 'laži dok ne uspiješ' (fake it 'til you make it). Taj se pristup primjenjuje na opremu koja može uzrokovati ozbiljnu i trenutnu štetu ljudima", upozorio je Miller, koji je nedavno podnio i tužbu tvrdeći da je dobio otkaz upravo zato što je upozoravao na sigurnosne propuste.

U jednom testiranju grčkoj je vojsci navodno rečeno da dron leti autonomno, dok se njime zapravo upravljalo ručno. Miller tvrdi i da je tvrtka brisala podatke iz izvješća o nesrećama kako bi stvorila lažno pozitivan narativ i osigurala ugovore s vojskama Grčke, Japana, Norveške, Tajvana i Ukrajine.

V-bat Foto: IMAGO/piemags

Tvrtka se brani: "To je greška operatera"

Iz tvrtke Shield AI poručili su da imaju snažnu sigurnosnu evidenciju i brane izvedbu svojih dronova, navodeći kako su operativne nezgode uobičajene. Tvrde da je dron od 2019. prikupio 18.000 sati leta.

Za najnoviji incident u kojem je stradala rumunjska vojnikinja tvrde da je uzrokovan kršenjem utvrđenih sigurnosnih procedura, a ne pogreškom u proizvodu. Rumunjsko ministarstvo provodi istragu, a nesretna žena prošla je nekoliko operacija spajanja prstiju te se trenutno nalazi u bolnici Walter Reed u Marylandu. Unatoč nesreći, ugovor Rumunjske i Shield AI-a vrijedan 30 milijuna dolara ostaje na snazi.

V-bat Foto: Afp

Unatoč ovim problemima, Shield AI nastavlja svoj uspon. Tvrtka, koju su 2015. osnovali Ryan Tseng i njegov brat Brandon, bivši pripadnik postrojbe Navy SEAL, u ožujku je procijenjena na 12,7 milijardi dolara.

Sada tržištu nude X-BAT, noviji i veći dron vrijedan oko 30 milijuna dolara, dizajniran da leti uz borbene zrakoplove kao "odani pratitelj". Shield AI je nedavno dobio ugovor za X-BAT od Pentagonove Jedinice za obrambene inovacije, potvrdio je glasnogovornik Pentagona.

U dokumentima koje je pregledao Reuters, tvrtka je od Pentagona tražila 500 milijuna dolara za razvoj četiri prototipa do 2029. godine. Zanimljivo je da bi novi X-BAT trebao koristiti iste kontrole leta kao i problematični V-BAT.

V-bat Foto: Afp

Upitan brine li Pentagon zbog oslanjanja na istu tehnologiju, glasnogovornik je odgovorio kako prepoznaju da je rizik inherentan razvoju tehnologije i inovacijama. To smatraju ključnim procesom učenja koji je neophodan za ispunjavanje mandata njihovog Ministarstva da prihvate rizik i isporuče sposobnosti brzo i u velikim razmjerima.