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FOTO Otvoren Obamin predsjednički centar, zaplakao je tijekom govora supruge: Stigli brojni slavni, jedan ipak nije bio pozvan

Piše Hina, 19. lipnja 2026. @ 21:41 komentari
Otvoren Obamin predsjednički centar - 3
Otvoren Obamin predsjednički centar - 3 Foto: Afp
Atrakcija u Chicagu, u spomen na osam godina koje je par proveo u Bijeloj kući, radi se otkako je Obama, 44. američki predsjednik, napustio Ovalni ured prije deset godina.
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