FOTO Otvoren Obamin predsjednički centar, zaplakao je tijekom govora supruge: Stigli brojni slavni, jedan ipak nije bio pozvan

Bivšeg američkog predsjednika Baracka Obamu dirnuo je govor supruge Michelle Obame u kojemu je ona, na otvorenju novog Obaminog predsjedničkog centra u Chicagu, hvalila njegovo ukupno političko i društveno djelovanje.

Činilo se da je obrisao suze dok je bivša prva dama hvalila njegova postignuća na dužnosti, uključujući njegove napore da proširi zdravstvenu skrb te dobivanje Nobelove nagrade za mir.

Otvoren Obamin predsjednički centar - 8 Foto: Afp

Otvoren Obamin predsjednički centar - 2 Foto: Afp

Potonje je naširoko protumačeno kao ismijavanje aktualnog predsjednika Donalda Trumpa, koji je žudio za istim priznanjem.

Otvoren Obamin predsjednički centar - 6 Foto: Afp

Bivši predsjednici Bill Clinton, George W. Bush i Joe Biden sa suprugama prisustvovali su događaju, ali Trump, koji se dugo svađao s Obamama, nije bio pozvan.

Otvoren Obamin predsjednički centar Foto: Getty Images via AFP

Atrakcija u Chicagu, u spomen na osam godina koje je par proveo u Bijeloj kući, radi se otkako je Obama, 44. američki predsjednik, napustio Ovalni ured prije deset godina.

Otvoren Obamin predsjednički centar - 3 (Foto: Afp)

Barack i Michelle Obama odabrali su četvrt Jackson Park na južnoj strani za kampus od 20 hektara, u blizini kuće u kojoj su živjeli prije preseljenja u Bijelu kuću. Obama je rekao kako se nada da će centar "podsjećati na to što možemo postići kada prihvatimo naše zajedničke odgovornosti kao građani".

Michelle Obama držala govor

Michelle Obama iskoristila je svoj govor kako bi se izravno obratila svom suprugu i pozdravila njegovu otpornost. "Barack, moraš me gledati", rekla je, nasmijavši publiku. "Osam godina u loncu i nijednom se nisi otopio od vrućine".

Otvoren Obamin predsjednički centar - 9 Foto: Afp

Njezin je suprug obavio "posao za narod", rekla je dalje, hvaleći njegove rezultate u gospodarstvu i raciji u kojoj je ubijen Osama Bin Laden, uz njegova postignuća u zdravstvu i Nobelovu nagradu.

Otvoren Obamin predsjednički centar - 4 Foto: Afp

Barack Obama bio je promatran prema "višim standardima" kao prvi crni američki predsjednik, dodala je. Rekla je svom suprugu da se borio s "lažima" o svom rođenju, vjeri, patriotizmu.

Otvoren Obamin predsjednički centar - 7 Foto: Afp

Obama, predsjednik od 2009. do 2017., rekao je da je centar zamišljen kao "živahna proslava zajednice". Sugerirao je da Amerika trenutno proživljava "bijes i podjele", ali da Amerikanci "traže pravednost, zdrav razum i međusobno poštovanje".

Bivši predsjednici, zvijezde, Merkel i Trudeau na otvorenju

Na događaju su bili i bivša njemačka kancelarka Angela Merkel i bivši kanadski premijer Justin Trudeau, oboje na tim dužnostima tijekom Obaminog mandata.

Otvoren Obamin predsjednički centar Foto: Getty Images via AFP

Otvoren Obamin predsjednički centar - 1 Foto: Afp

Nastupili su Jennifer Hudson, Christina Aguilera, John Legend, Common, Marc Anthony, Bono i The Edge iz U2-a, kao i Bruce Springsteen i Stevie Wonder. Rock legenda i lokalni heroj Eddie Vedder, frontmen Pearl Jama rođen u Illinoisu, izveo je pjesmu koju je napisao.

Otvoren Obamin predsjednički centar Foto: Getty Images via AFP

Obamin centar kombinira elemente muzeja i čitaonice sa sadržajima društvenog centra kao što su igralište, košarkaško igralište, studio za snimanje i javna knjižnica. Projekt nije prošao bez problema. Njegov 67 metara visok monolitni arhitektonski središnji dio izazvao je različite kritike.

Područje javnog parka dodijeljeno centru izazvalo je protivljenje lokalaca i pravne bitke.

Otvoren Obamin predsjednički centar - 5 Foto: Afp

Privatno financirani projekt, u vrijednosti 850 milijuna dolara, također se suočio s prekoračenjem troškova i kašnjenjima.