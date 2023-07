Otočna država prvi će put nakon gotovo 20 godina pogubiti ženu: ''Bilo je pitanje vremena kad će dobiti obavijest o izvršenju''

Singapur bi u petak trebao pogubiti ženu prvi put u gotovo 20 godina, što je jedno od dva smaknuća planirana za ovaj tjedan. Singapurska državljanka Saridewi Djamani osuđena je na obaveznu smrtnu kaznu 2018. godine, nakon što je proglašena krivom za posjedovanje oko 30 grama heroina u svrhu trgovine.

Ako se to dogodi, aktivisti vjeruju da bi ona bila prva žena koja je pogubljena u Singapuru od 2004. kada je Yen May Woen, 36-godišnja frizerka, obješena zbog trgovine drogom, prenosi The Guardian.

Mohdu Azizu bin Hussainu (56) rečeno je da će biti pogubljen u srijedu. Osuđen je na smrt 2018. nakon što je proglašen krivim za trgovinu približno 50 grama heroina. Singapur ima jedne od najstrožih zakona o drogama na svijetu i posljednjih je godina izazvao međunarodne kritike zbog pogubljenja zatvorenika osuđenih za kaznena djela vezana uz drogu.

Saridewi je jedna od dvije žene koje čekaju smrtnu kaznu u Singapuru, prema Kirsten Han, novinarki i aktivistici koja je provela desetljeće u kampanji protiv smrtne kazne. "Kad je iscrpila svoje mogućnosti žalbe, bilo je pitanje vremena kada će dobiti obavijest o izvršenju", rekla je Han.

Vlasti, kaže, nisu nisu dirnute činjenicom da većina ljudi koji čekaju smrtnu kaznu dolaze iz marginaliziranih i ranjivih skupina. Ljudi koji čekaju smrt su oni koje smatraju nepotrebnima i narko-kraljevi i država Singapur. To nije nešto što čime bi se Singapurci trebali ponositi.''

Vlada tvrdi da je smrtna kazna učinkovito sredstvo odvraćanja od kriminala povezanog s drogom, da održava gradsku državu sigurnom i da ima široku podršku javnosti.

Također uvjerava da su njeni sudski procesi pošteni. Istraživanje Amnesty Internationala pokazalo je da je Singapur jedna od nekolicine zemalja koje su prošle godine pogubile ljude zbog zločina povezanih s drogom, zajedno s Kinom, Saudijskom Arabijom i Iranom. Vijetnam je također vjerojatno to učinio, rekao je, iako broj ubojstava nije poznat.

"Nema dokaza da smrtna kazna ima jedinstven učinak odvraćanja ili da ima bilo kakav utjecaj na korištenje i dostupnost droga", rekla je Chiara Sangiorgio, stručnjakinja za smrtnu kaznu. "Dok zemlje diljem svijeta ukidaju smrtnu kaznu i prihvaćaju reformu politike droga, singapurske vlasti ne čine ni jedno ni drugo."

Aktivisti u Singapuru kažu da su najugroženiji oni koji završe na smrtnoj kazni, a zatvorenici se sve više sami zastupaju nakon njihovih žalbi jer nemaju pristup odvjetnicima.

Najmanje 13 ljudi do sada je obješeno u Singapuru otkako je vlada nastavila s pogubljenjima nakon dvogodišnje stanke tijekom pandemije COVID-19.