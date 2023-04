Singapur je u srijedu pogubio muškarca osuđenog za trgovinu drogom, rekao je predstavnik njegove obitelji. To je učinjeno unatoč molbama njegovih bližnjih i aktivista za pomilovanje.

Tangaraju Suppiah (46) je 2013. osuđen za posjedovanje i trgovinu više od jednog kg kanabisa, dvostruko više od praga za smrtnu kaznu u tom gradu-državi poznatom po strogim zakonima o narkoticima.

Kokila Annamalai, singapurska aktivistica za ljudska prava koja zastupa obitelj, potvrdila je da je Suppiah pogubljen vješanjem nakon što je predsjednica uoči pogubljenja odbila molbe za pomilovanje.

Pomutnja zbog nove droge gore od heroina: "Osoba nije ni svjesna da će umrijeti"

Njegova je obitelj do kraja molila za pomoć. Deset sati prije pogubljenja njegovi su nećak i nećakinja objavili video u kojoj su apelirali na pomilovanje.

"Ubit će ga u šest ujutro, a mi ćemo se nadati do 5:55. Moju ujak je jako dobar čovjek, nije bio obrazovan niti je imao novca, ali je mukotrpno radio da bi se brinuo za nas", rekla je nećakinja.

With less than 10 hours to go before his scheduled hanging, his niece and nephew are appealing to the public to continue calling on President Halimah Yacob and the Singapore government to show mercy and stop his execution.#StopTheKilling #SpareTangaraju pic.twitter.com/fKWEaDwbtd