Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
VATROGASAC JAMES JORDAN

Svjedok o turistima snajperistima u Sarajevu: "Vodili su ih za ruku, a oružje im je izgledalo kao za lov na medvjede"

Piše D. Z., 15. studenoga 2025. @ 17:45 komentari
John Jordan, američki vatrogasac
John Jordan, američki vatrogasac Foto: Screenshot/AP/Youtube
James Jordan našao se u opkoljenom Sarajevu da u sklopu UN-ovih vatrogasnih snaga pomogne tamošnjem stanovništvu. U to doba, prema vlastitom svjedočenju, vidio je naoružane strance na položajima vojske Republike Srpske.
Najčitanije
  1. Policija u centru Zagreba - 2 13
    "To je naš mjesec"

    FOTO Centar Zagreba pun policije! Ispred SNV-a trešti Thompson, došao i nekadašnji glumac koji je htio biti gradonačelnik
  2. Mirta Lažeta
    Mirtina priča

    "Sjedili smo za stolom i ručali. Odjednom kao da me stresla struja. Znali smo..."
  3. Crkva, Ilustracija
    zatvorena crkva

    Zgroženi vjernici pobjegli s mise zbog onoga što su pronašli: "To se nije moglo izdržati!"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Policija protjerala troje stranih državljana iz Hrvatske: Otkrili više prekršaja
u slavoniji
Policija protjerala troje stranih državljana iz Hrvatske: Otkrili više prekršaja
Medvjedi teroriziraju stanovnike između Senja i Karlobaga: Spuštaju se po noći, a ljudi od straha ne izlaze
Siju strah
Teroriziraju stanovništvo podvelebitskog kanala: Ljudi se zaključavaju u kuće i ne izlaze do jutra
Američki vatrogasac svjedoči: Kako su strani državljani sudjelovali u snajperskom teroru nad Sarajevom
VATROGASAC JAMES JORDAN
Svjedok o turistima snajperistima u Sarajevu: "Vodili su ih za ruku, a oružje im je izgledalo kao za lov na medvjede"
Milanović i Sulyok na susretu s manjinama ističu važnost odnosa Mađarske i Hrvatske
usred napetosti
Milanović s mađarskim predsjednikom posjetio Baranju: "Ovo bi nam moglo prerasti u naviku..."
Incident u HNK! Aktivisti prosvjedovali zbog baleta izraelskog koreografa, upali i u lože: "Publika se osjećala nesigurno i nelagodno"
jedna osoba uhićena
Incident u HNK! Prosvjedovali zbog izraelskog koreografa, upali i u lože: "Publika se osjećala nesigurno i nelagodno"
Thomas Waller osuđen je na 15 godina, 10 plus 5, zbog silovanja i zlostavljanja dječak au vrtiću u Velikoj Britaniji
U VELIKOJ BRITANIJI
Asistent u vrtiću osuđen na 10 godina zbog silovanja djece: "Sin mi ima stravična sjećanja koja ne bih poželio ljudskom biću"
Centar prepun policije, nekolicina ljudi ispred SNV-a pušta Thompsona, došao i nekadašnji glumac koji je želio biti gradonačelnik
"To je naš mjesec"
FOTO Centar Zagreba pun policije! Ispred SNV-a trešti Thompson, došao i nekadašnji glumac koji je htio biti gradonačelnik
Život s rijetkim bolestima: Mirta je jedna od 10-ak osoba u cijelom svijetu s mioklonom distonijom
Mirtina priča
"Sjedili smo za stolom i ručali. Odjednom kao da me stresla struja. Znali smo..."
Claudia je donijela kaos u dijelovima Irske i Velike Britanije
velika šteta
VIDEO Kolaps zbog Claudije! Poplavljeni gradovi, pojavio se i rijedak fenomen: "To nismo vidjeli 50 godina"
Smrad istjerao vjernike iz crkve u Njemačkoj
zatvorena crkva
Zgroženi vjernici pobjegli s mise zbog onoga što su pronašli: "To se nije moglo izdržati!"
Ove predmete nikad ne smijete imati u automobilu
Vozači, oprez!
ADAC objavio što nikad ne smijete imati u automobilu: Policija vas može kazniti i s 10.000 eura
Srbijanska naftna kompanija dobila od SAD-a tri mjeseca da pronađe kupca
Teška odluka
Amerika postavila ultimatum Srbiji: "Imate tri mjeseca"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Centar prepun policije, nekolicina ljudi ispred SNV-a pušta Thompsona, došao i nekadašnji glumac koji je želio biti gradonačelnik
"To je naš mjesec"
FOTO Centar Zagreba pun policije! Ispred SNV-a trešti Thompson, došao i nekadašnji glumac koji je htio biti gradonačelnik
Život s rijetkim bolestima: Mirta je jedna od 10-ak osoba u cijelom svijetu s mioklonom distonijom
Mirtina priča
"Sjedili smo za stolom i ručali. Odjednom kao da me stresla struja. Znali smo..."
Ove predmete nikad ne smijete imati u automobilu
Vozači, oprez!
ADAC objavio što nikad ne smijete imati u automobilu: Policija vas može kazniti i s 10.000 eura
show
Laura Gnjatović na izboru za Miss Universe predstavila se u badiću
''aj lako za noge, ali...''
Naša misica odradila nastup u badiću na svjetskom izboru, svaki opis je suvišan!
Severina raznježila fanove u Areni prizorima sa sinčićem Aleksandrom
''Kao majka nisam smjela...''
Severina podijelila dosad neviđene prizore sina: ''Dobila sam odobrenje jače od bilo kojeg zakona''
Bethany Joy Lenz o životu u kultu
vodila dvostruki život
Nitko nije znao da je članica bizarnog kulta, a bila je omiljena tinejdžerska zvijezda
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Onkolozi upozoravaju
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Ovaj simptom bi mogao biti znak da imate problem s konzumacijom alkohola!
Alarmantni rezultati nove studije
Ovaj simptom bi mogao biti znak da imate problem s konzumacijom alkohola!
zabava
Mogu se i ovako ugraditi nova vrata! Majstori na aparatima
Urnebesno
Mogu se i ovako ugraditi nova vrata! Majstori na aparatima
Neki se ozbiljno spremaju za zimu, pogledajte samo ulov ovog Golfa
Što kažete?
Neki se ozbiljno spremaju za zimu, pogledajte samo ulov ovog Golfa
Ovakva kupaonica postoji samo u Bosni! Pogledajte neuobičajeni dizajn
Dosjetljivo
Ovakva kupaonica postoji samo u Bosni! Pogledajte neuobičajeni dizajn
tech
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Zastrašujući trend širi se internetom: Jeste li naišli na ovakve videozapise na društvenim mrežama?
Uznemirujuće
Zastrašujući trend širi se internetom: Jeste li naišli na ovakve videozapise na društvenim mrežama?
Kakvo bizarno objašnjenje šefa kompanije: Otpustili su 14 tisuća ljudi, ali ne zbog ušteda ili primjene AI-a
Vjerujete li im?
Kakvo bizarno objašnjenje šefa kompanije: Otpustili su 14 tisuća ljudi, ali ne zbog ušteda ili primjene AI-a
sport
FIFA objavila video čim je Hrvatska osigurala SP, neki su bili i ljutiti: "Ovo je nepotrebno"
Stigla i čestitka Infantina
FIFA objavila video čim je Hrvatska potvrdila SP, neki su bili i ljuti: "Ovo je nepotrebno"
VIDEO Zlatko Dalić okupio je pet posebnih igrača na jednu fotografiju, znate li što ona znači?
JEDAN IPAK NEDOSTAJE
VIDEO Zlatko Dalić okupio je pet posebnih igrača na jednu fotografiju, znate li što ona znači?
Izbornik Farskih otoka o Vatrenima: "Malo smo bili razočarani"
Za Dnevnik Nove TV
VIDEO Izbornik Farskih otoka o Vatrenima: "Malo smo bili razočarani"
tv
MasterChef: TOP 13 - tko vas je dosad najviše iznenadio svojim napretkom? Riješite anketu!
JEDAN MOŽE POBIJEDITI
TOP 13 - tko vas je dosad najviše iznenadio svojim napretkom? Riješite anketu!
U dobru i zlu: Lošim iznenađenjima nema kraja – što će sve poći po zlu ne propustite saznati u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Lošim iznenađenjima nema kraja – što će sve poći po zlu ne propustite saznati u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
Skrivena sudbina: Tko će biti kažnjen ako istina ugleda svjetlo dana doznajte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
SKRIVENA SUDBINA
Tko će biti kažnjen ako istina ugleda svjetlo dana doznajte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
putovanja
Titula jednog od najljepših sela na svijetu donijela im je samo probleme: "Više nemamo privatnosti, a turisti ništa ne troše"
Filmski ugođaj
Titula jednog od najljepših sela na svijetu donijela im je samo probleme: "Više nemamo privatnosti, a turisti ništa ne troše"
Tjedni jelovnik jela na žlicu od 10.11. do 16.11. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez puno posuđa i kompliciranja: 7 toplih i finih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna
Pizzerija o kojoj se priča: Novo hit-mjesto koje se otvorilo na zagrebačkoj Knežiji
Sretna četrnajstica
Pizzerija o kojoj se priča: Novo hit-mjesto koje se otvorilo na zagrebačkoj Knežiji
novac
Ovo je najbolji sir na svijetu. "Velik je, zbog njega bi se ljudi mogli iskreno uzbuditi"
Ovo je najbolji sir na svijetu. "Velik je, zbog njega bi se ljudi mogli iskreno uzbuditi"
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
lifestyle
Street style kombinacije sa zagrebačke špice koje bismo kopirali
MODNA INSPIRACIJA
15 kombinacija sa zagrebačke špice koje bismo kopirali od glave do pete
Naše čitateljice odabrale su najljepše ime za djevojčice koje znači svjetlost
OČEKIVANO?
Naše čitateljice odabrale su najljepše ime za djevojčice koje znači svjetlost
Deset najljepših žena na svijetu prema zlatnom rezu
Savršene proporcije
Gotovo savršene crte lica: Slavna glumica proglašena najljepšom ženom svijeta po zlatnom rezu
sve
FIFA objavila video čim je Hrvatska osigurala SP, neki su bili i ljutiti: "Ovo je nepotrebno"
Stigla i čestitka Infantina
FIFA objavila video čim je Hrvatska potvrdila SP, neki su bili i ljuti: "Ovo je nepotrebno"
Laura Gnjatović na izboru za Miss Universe predstavila se u badiću
''aj lako za noge, ali...''
Naša misica odradila nastup u badiću na svjetskom izboru, svaki opis je suvišan!
Titula jednog od najljepših sela na svijetu donijela im je samo probleme: "Više nemamo privatnosti, a turisti ništa ne troše"
Filmski ugođaj
Titula jednog od najljepših sela na svijetu donijela im je samo probleme: "Više nemamo privatnosti, a turisti ništa ne troše"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene