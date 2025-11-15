Svjedok o turistima snajperistima u Sarajevu: "Vodili su ih za ruku, a oružje im je izgledalo kao za lov na medvjede"

Priča o bogatašima koji su za vrijeme rata u BiH plaćali vojsci Republike Srpske da s njihovih položaja pucaju iz snajpera po stanovnicima Sarajeva nije nova. O njoj se govorilo na haaškim suđenjima, u knjigama i dokumentarcima, no sada se aktualizirala kad se talijansko pravosuđe odlučilo pozabaviti svojim državljanima koji su sudjelovali u ovoj monstruoznosti.

Nekakve slične najave o istrazi američkih građana mogu se čuti i iz američkog kongresa, gdje je jedna kongresnica najavila odlučne poteze.

U tim istragama jedan od svjedoka mogao bi biti i američki vatrogasac John Jordan, koji je tih godina boravio u Sarajevu i okolici potaknut medijskim izvještajima o ratu u BiH. Jordan je u to vrijeme pokušavao pomoći svojim sarajevskim kolegama kao pripadnih UN-ovih vatrogasnih snaga, a prilikom jedne intervencije 1994. je i ranjen.

O svojim tadašnjim saznanjima svjedočio je i na haaškom sudu na suđenju Dragomiru Miloševiću, generalu vojske Republike Srpske koji je osuđen za ratne zločine.

"Vidio sam više puta osobe koje mi nisu sličile lokalnom stanovništvu, po odjeći i oružju koje su nosili, po načinu na koji su se ponašali, krećući se uz lokalce. Vidio sam to u Sarajevu mnogo puta. Neki od mojih ljudi su to primijetili i u Mostaru", pričao je Jordan.

"Vodili ih za ruke"

Američkom vatrogascu upalo je u oči to što je vidio ljude koji su bili doslovno vođeni za ruku, jer im to područje nije bilo poznato, hodali su kao po kršu hodaju, a oružje se razlikovalo od uobičajenog kakvim se raspolagalo u ratu u BiH. Izgledalo je kao nešto što se nosi u lov na medvjede u Schwartzwaldu. Postavilo se i pitanje je li ikada vidio nekoga od njih da pucaju, piše Odgovor.ba.

"Vidio sam… Nisam vidio nikada da ispaljuju metak. Vidio sam samo kako ih vode po dobro poznatim snajperskim položajima. Nisam nikad vidio nekog od njih da puca. Ali, opet, bilo je očigledno o čemu se tu radi: nekoga sa strane su po snajperskim položajima vodili domaći ljudi, način odijevanja i činjenica da su nosili oružje sa sobom navela me povjerujem da je riječ o 'strijelcima turistima'. To je izraz na koji sam prvi put naišao u Bejrutu, gdje smo vidjeli isto to na liniji", tvrdio je Jordan u Haagu.

Kaže da je ove strance-turiste prepoznavao i po odjevanju koje je bilo kombinacija civilne i vojne odjeće.

"Nekoliko puta vidio sam likove koji se uklapaju u navedeni opis kad sam išao u posjete srpskim vatrogascima na Grbavicu, kao i u nekoliko drugih prilika. Vidio sam ih na različitim područjima pod kontrolom VRS-a, gledajući sa više osmatračkih pozicija, odakle sam nadzirao rad svojih vatrogasaca", rekao je američki vatrogasac.

"Ubiješ dijete, ubio si obitelj"

Na suđenju Ratku Mladiću 2021. godine dao je i kulturološku analizu žrtava i kako su ih snajperisti birali. Odvjetnica Ratka Mladića pitala ga je zašto su snajperisti birali često djevojčice.

"Kad je u pitanju ubijanje djece, imali smo velik broj slučajeva kada je od cijele obitelji ubijen samo jedan član, a primjećivali smo da je to često bio ujedno i najmlađi član. Ono što učite na obuci za snajperiste jeste da ubijanje nije nužan, niti jedini ishod akcije: uništenje je krajnji rezultat. Kad ubijete čovjeka, gotovo je. Kad ga ranite, četvorica ga moraju nositi. Kad ciljate civile, posebno obitelji koje možda i nisu bile muslimanske, pogodite li dijete - time ste odmah osakatili cijelu porodicu", pojasnio je Jordan.

Jordan je dalje govorio o tome kako je za glavu kuće tradicionalne muslimanske obitelji pogubno bila smrt djeteta, jer ako ga nisi zaštitio, čak i od metka sa 800 metara, ti "nisi čovjek".

"Dovoljan je jedan jedini pucanj da uništi obitelj. Svi su njime pogođeni", svjedočio je američki vatrogasac u Haagu.