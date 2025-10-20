Cure potresni detalji o mrtvoj bebi pronađenoj na ulici: "Ulaz je bio prekriven krvlju"

Novi Sad potresla je vijest o tek rođenom dječaku koji je u ponedjeljak ujutro pronađen mrtav na ulici.

Stanari zgrade, koji su u svom haustoru pronašli majku dječaka na kojoj su bili tragovi krvi za Telegraf su ispričali o potresnom prizoru na mjestu tragedije.

"Što nam se to događa u susjedstvu? Ne mogu shvatiti kako je netko mogao napraviti tako nešto. Priča se da je dijete mrtvorođeno. Ne poznajemo tu ženu, ne živi u našoj zgradi, ušla je jer su vrata bila otključana", ispričala je jedna stanarka i dodala da je čula kako je žena, M. K. (39), koja je ostavila dijete, bila pod utjecajem alkohola.

Prema prvim informacijama, žena je ušla u hodnik zgrade, gdje se porodila, a zatim je bebu iznijela van i ostavila na travi ispred ulaza. Iako je hodnik zgrade opran, i dalje su vidljivi tragovi koji svjedoče o užasnom događaju – na bijelom zidu pored ulaznih vrata nalazi se krvavi otisak šake, a u uglu zida i kapljice krvi.

Svjedoci navode da je ulaz u zgradu u Bulevaru cara Lazara bio prekriven krvlju prije čišćenja, a tragovi su se protezali sve do mjesta na travi gdje je ostavljena beba.

Sumnja se da je M. K., nakon što je ostavila novorođenče, otišla oko stotinu metara dalje, do druge zgrade u Lovćenskoj ulici. Tamo su je stanari, vidno krvavu, pronašli oko pola sata nakon što je tijelo djeteta otkriveno i odmah pozvali policiju. Žena je uhićena, ali je umjesto u policijsku stanicu prevezena u Kliniku za ginekologiju.

Policija je obavila očevid te uzela snimke nadzornih kamera kako bi se utvrdilo je li na njima trenutak kada je dječačić ostavljen na ulici.

O stanju žene koja je rodila u haustoru oglasio se i srpski Zavod za hitnu medicinsku pomoć: "Pacijentkica K. M. (39) je dovezena na Kliniku uz pratnju policije, zbog porođaja van rodilišta. Po prijemu na kliniku, pacijentica je bila svjesna, slabije komunikativna, s urednim vitalnim parametrima. Nakon laboratorijske i radiološke obrade, pregleda, i pružene medicinske pomoći, pacijentkica je stabilnog općeg stanja smještena na odjel radi daljeg praćenja i opservacije".