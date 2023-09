Otac umro od tumora na mozgu nakon velike pogreške liječnika: Tvrdili su da je riječ o računalnoj pogrešci

Joshua Warner (25) iz jugoistočnog Londona otišao je u bolnicu u lipnju nakon što je patio od glavobolja i bio bolestan dva tjedna. Liječnici su muškarcu napravili CT i zaključili da ima upalu slijepog crijeva prije nego što je podvrgnut operaciji uklanjanja organa.

I dalje se nije osjećao dobro, a daljnji testovi otkrili su anomaliju na njegovu mozgu. No to je navodno odbačeno kao računalna pogreška.

Tek tjednima kasnije, kada se srušio, hitno je prebačen u bolnicu te je otkriveno da ima tumor na mozgu koji se proširio s desne strane mozga na leđa. 5. rujna imao je biopsiju i dijagnosticiran mu je vrlo agresivan rak mozga. Pacijenti u prosjeku prežive osam do 11 mjeseci od dijagnoze.

Warnerovoj obitelji rečeno je da ima još tri mjeseca života, ali on je umro samo 12 dana kasnije u hospiciju Greenwich and Bexley Community, piše Daily Mail.

Njegova obitelj opisala ga je kao dobrodušnog i nevjerojatnog oca te poručila da su odlučili podijeliti njegovu priču u nadi da drugi neće doživjeti isto iskustvo.

Warner je otišao u bolnicu Darent Valley krajem lipnja i ondje je operiran zbog upale slijepog crijeva. No nekoliko sati nakon što je stigao kući, ponovno je primljen u bolnicu jer mu je i dalje bilo loše.

Njegova majka Eve Pateman, iz Bexleyheatha, rekla je da ga je sljedeći dan pregledao liječnički tim te da su mu rekli je sve u redu sa slijepim crijevom. Drugo skeniranje otkrilo je anomaliju na njegovu mozgu. No liječnici su rekli da je riječ o računalnoj pogrešci i otpustili su ga, kaže njegova obitelj.

Kad mu je postavljena dijagnoza, njegova se obitelj osjećala iznevjerenom od bolnice Darent Valley te je podnijela tužbu.

Glasnogovornik Dartford and Gravesham NHS Trusta poručio je: "Duboko smo ožalošćeni tragičnom smrću Warnera i njegovoj obitelji izražavamo iskrenu sućut zbog njihova gubitka. Nakon što smo saznali za slučaj Warnera u Dartford and Gravesham NHS Trustu, poduzeli smo hitne korake da shvatimo što se dogodilo kako bismo to riješili."