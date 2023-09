Šok i ljutnja zbog poznatog stabla koje je stoljećima stajalo uz Hadrijanov zid: Presudio mu tinejdžer pod okriljem noći

Poznato stablo javora koje je više od 200 godina stajalo na sjeveru Engleske je namjerno odsječeno. Stablo je proslavljeno nakon što je prikazano u filmu "Robin Hood: Princ lopova" iz 1991. godine.

Engleska policija je objavila da je zbog vandalizma uhićen 16-godišnjak koji je, vjeruje se, pod okriljem noći motornom pilom odsjekao stablo.

Nalazilo se pored Hadrijanova zida koji su prije oko 1900 godina izgradili Rimljani i smatralo se jednim od najfotografiranijih stabala u Engleskoj te je 2016. proglašeno engleskim stablom godine.

Iz dobrotvorne ustanove The National Trust, koja se brinula za njega, su objavili da su zbog svega ostali "šokirani i ražalošćeni", izvijestio je CNN.

Andrew Poad, generalni menadžer National Trusta je rekao: "Stablo je 200 godina bilo važan dio pejzaža i znači puno lokalnoj zajednici i svima koji su posjetili mjesto."

Uhićeni 16-godišnjak, koji je optužen za namjeran vandalizam, je još uvijek pod nadzorom policije koja je na platformi X objavila da je istraga još uvijek u ranoj fazi.

"Vandalizam je izazvao razumljiv šok i ljutnju u lokalnoj zajednici, ali i izvan nje", istaknula je policija Northumbrie.

#UPDATE Officers investigating the vandalism of an iconic #Northumberland tree have made an arrest.



An investigation is ongoing after the Sycamore Gap Tree was felled overnight in what we believe was a deliberate act of vandalism. (1/3)



📸 Gary Pickles/Nland National Park https://t.co/U6Fr1e4NNL pic.twitter.com/yNtol9R9Fr