Maloljetna ruskinja Maša svome je ocu oduzeta nakon što je crtežima iskazala potporu Ukrajini, ali mu je već trebala biti vraćena. Međutim, to se zasad nije dogodilo i ona se još uvijek nalazi u sirotištu, a on u kućnom pritvoru.

Aleksej Moskalev optužen je za diskreditaciju ruske vojske nakon što je njegova kći Maša nacrtala crtež kojim je iskazala potporu Ukrajini. Zbog optužbi je osuđen na kućni pritvor, a kći Maša mu je oduzeta i poslana u sirotište.

Priča je počela kada je njezina učiteljica škole u gradu Jefremovu u ruskoj regiji Tula u travnju prošle godine učenicima šestog razreda rekla da nacrtaju nešto u znak podrške ruskim snagama u Ukrajini.

Umjesto toga, Maša je nacrtala rusku zastavu uz natpis "Ne ratu", ali i zastavu Ukrajine uz koju je pisalo "Slava Ukrajini". Također nacrtala i ženu s djetetom na koju su lansirane rakete.

Von der Leyen najavila novi sporazum: "Rusija i Putin moraju odgovarati. Čak ni djeca nisu pošteđena"

Učiteljica je crtež prijavila ravnatelju, zbog čega su i Maša i Aleksej završili na razgovoru s agentima Savezne sigurnosne službe Ruske Federacije (FSB).

"Tri i pol sata su mi govori da svoju kćer odgajam nepravilno, da će mi je oduzeti i da će me strpati u zatvor", ispriačo je Aleksej za Meduzu.

RUSSIAN ZOMBIES



A 🇷🇺6th grader was told to draw a picture supporting 🇷🇺’s war.



She drew this picture & the slogans “Glory to Ukraine” & “No War!”



Now her dad is up on criminal charges and she might be off to the orphanage.



🇷🇺news on this (legally) must censor the word “war.” pic.twitter.com/aIOwSyJyWq