Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov još je jednom pokušao reći da je Zapad odgovoran za rat u Ukrajini, što su sudionici geopolitičke konferencije u New Delhiju u petak popratili smijehom.

Upitan kako je sukob utjecao na rusku energetsku strategiju, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov odgovorio je: "Znate da je rat koji pokušavamo zaustaviti pokrenut protiv nas koristeći ukrajinski narod." Publika je tu izjavu popratila smijehom.

Nakon kratke stanke ruski ministar vanjskih poslova nastavio je: "Naravno da (sukob) utječe na rusku politiku, pa tako i energetsku."

"Najjednostavnije da opišemo što se promijenilo, ne bismo se više oslanjali ni na kojeg partnera na zapadu", dodao je Lavrov. Umjesto toga Rusija traži pouzdane partnere poput Indije i Kine, prema ministru.

