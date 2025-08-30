Glavni osumnjičenik u slučaju Madeleine McCann izlazi na slobodu: "On je prijetnja društvu"

Njemački istražitelji potvrdili su da će glavni osumnjičenik za nestanak Madeleine McCann za nekoliko tjedana biti pušten iz zatvora.

Christian Brückner, koji zbog silovanja služi zatvorsku kaznu u sjevernoj Njemačkoj, bit će pušten najkasnije do 17. rujna, potvrdio je za BBC Hans Christian Wolters, glavni tužitelj koji vodi istragu o nestanku djevojčice.

Također je izjavio da vjeruje kako je 48-godišnji njemački državljanin opasan, no da trenutna pravna situacija nalaže njegovo puštanje bez odgode. Brückner nikada nije bio optužen za bilo kakav zločin vezan uz nestanak Madeleine te negira bilo kakvu umiješanost.

Nestala prije 18 godina

Trogodišnja Madeleine nestala je iz apartmanskog kompleksa u Praia da Luz, na Algarveu, 3. svibnja 2007., što je potaknulo istragu diljem Europe i postalo jedan od najpoznatijih slučajeva nestalih osoba.

Njezini roditelji večerali su s prijateljima u restoranu nekoliko minuta hoda od apartmana, dok su Madeleine i mlađi blizanci spavali u prizemlju. Povremeno su provjeravali djecu, sve dok oko 22 sata njezina majka Kate nije otkrila da je Madeleine nestala.

Slučaj i dalje nije riješen, no njemački tužitelji ukazuju na dokaze da je Brückner možda bio u blizini u vrijeme nestanka. Wolters je rekao da se istraga nastavlja iako ne vjeruju da imaju dovoljno dokaza da formalno optuže Brücknera.

"Brückner nije samo naš glavni osumnjičeni – on je jedini osumnjičeni. Ne postoji nitko drugi. Imamo dokaze protiv njega koji ukazuju da je on odgovoran za nestanak i smrt Madeleine McCann", rekao je Wolters.

"U posljednjih pet godina nismo pronašli ništa što bi ga oslobodilo sumnje. Pronašli smo dokaze koji učvršćuju naš slučaj. No, po našem mišljenju, ti dokazi nisu dovoljno jaki da bi presuda o krivnji bila vjerojatna i zato ga do sada nismo mogli optužiti niti zatražiti nalog za uhićenje", dodao je.

Prijetnja društvu

Tužitelj – koji vodi njemačku istragu od 2020. godine, kada su Brücknera prvi put imenovali glavnim osumnjičenim – dodao je da je stručnjak nedavno procijenio Brücknera kao prijetnju društvu.

"Zbog toga tužitelji traže da mu se, nakon izlaska iz zatvora, odrede mjere nadzora – uključujući i elektroničku narukvicu", rekao je Wolters. O tim mjerama odlučivat će sud na zatvorenoj raspravi.

Brückner, koji je godinama živio na Algarveu, bio je skitnica, sitni kriminalac i osuđeni seksualni prijestupnik. Ima više ranijih osuda, uključujući seksualno zlostavljanje djece 1994. i 2016. godine. U zatvoru se nalazi zbog silovanja 72-godišnje američke turistkinje u Portugalu 2005. godine.