Na zatvorske kazne osuđeni su otac i sin koji su pacijentima vadili zdrave zube i svojim tretmanima ih ostavljali u jakoj boli.

Dvojica francuskih zubara u posljednjih šest godina upropastili su stotine pacijenta, ustvrdio je sud, naglasivši kako su svojim sistematiziranim tretmanima uzorkovali nepodnošljivu bol kod pacijenata.

Radi se o ocu Jean-Claudeu Carnotu (71) koji je osuđen na pet godina zatvora i sinu Lionelu Guedju (42) iz Marseillesa, koji će iza rešetaka odležati osam godina. Sud ih je proglasio krivima zbog nesavjesnog liječenja, donosi Le Telegramme.

Affaires #dentistes père et fils #Marseille Lionel #Guedj est condamné à 8 ans de prison et Jean-Claude condamné à 5 ans Le parquet avait requis respectivement 10 ans et 5 ans dont 1 avec sursis pic.twitter.com/vDNg2MPXDZ