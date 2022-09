Govori srpskih vjerskih i političkih čelnika na otvorenju radova na dijelu autoceste između Beograda i Banje Luke izazvali su oštre kritike. Patrijarh Porfirije je rekao kako su se granice kroz povijest mijenjale te da nismo sigurni da se neće mijenjati i ubuduće. A Dodik je najavio kako će se nastaviti boriti za jedinstvo Srbije i Republike Srpske. Na kupu je bio i srbijanski predsjednik Vučić koji je Srbe pozvao da čuvaju mir i slobodu samo pod jednom zastavom. Ovu situaciju u Dnevniku Nove TV komentirala je Ivana Petrović.

"Svi znamo da su se kroz povijest granice država mjesta obitavanja našeg naroda mijenjale, a nismo sigurni da u povijesti u kojoj je sve relativno, neće se mijenjati i ubuduće", rekao je patrijarh Porfirije.

Na koji način se mogu protumačiti ove patrijarhove riječi o promjeni granica, odgovara reporterka i urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

"On govori da su se mijenjale granice gdje su Srbi živjeli, to je refleksija koncepta 'srpski svet'. Zanimljiv je trenutak u kojem dolazi do ovoga u Srbiji, a to je kada se Vučića sve više pritišće oko Kosova u trenutku kada on još kupuje vrijeme. Vučić još nije sastavio vladu, šest mjeseci nakon izbora. Sad su izmislili da se izbori trebaju ponoviti u nekom selu, znači da kupuje vrijeme i čeka da vidi kako će se odviti situacija s Moskvom i Putinom. Rusija ima velik utjecaj na srpsku desnicu i na dio Vučićeve stranke. Dodik je izravno vezan na Moskvu, izravnije nego Vučić, kao i patrijarh koji je vezan uz rusku pravoslavnu crkvu i patrijarha Kirila koji nije ništa drugo nego Putinov alter ego", kazala je Petrović, kojoj je zanimljiv trenutak "u kojem dolazi separatistička prijetnja u BiH".

"Ispada da je njihova težnja Republiku Srpsku priključiti Srbiji. Čudi me da nema nekih strašnih reakcija u BiH. Odmah je reagiralo američko veleposlanstvo i poručilo da neće podržavati protudejtonske ideje", kazala je Petrović koja smatra da se Hrvatska treba postaviti oprezno prema ovakvoj situaciji.

Patrijarh Porfirije: "Ne čini se dovoljno da rane zacijele''

"Ovo oko 'srpskog sveta' je šef SOA-e Markić prije dva, tri tjedna rekao u intervjuu estonskoj televiziji i rekao je koliko god je projekt 'velike Srbije' mrtav, ali da postoji taj koncept 'srpskog sveta'. Hrvatska se treba postaviti oprezno, odavno je to trebala jer ovakav govor može dovesti, u trenutku kojem živimo, rat je u Ukrajini, do određenih tenzija u BiH", kaže Petrović te dodaje kako Hrvatskoj nije u interesu disolucija BiH već da se ostvari kostitutivnost naroda.

Hrvatska bi trebala analizirati i budno pratiti situaciju, kaže Petrović, jer ako se išta u BiH zakomplicira, neće biti izuzeta.

