Najmanje sedmero mrtvih u napadima bandi, proglašeno izvanredno stanje: "Ostanite kod kuće"

Predsjednik Gvatemale Bernardo Arévalo proglasio je izvanredno stanje nakon niza napada na zatvore ovog vikenda - sigurnosne snage uspjele su osloboditi na desetke zatvorskih čuvara koje su zatvorenici držali kao taoce, ali je pri tome poginulo najmanje sedam policajaca, a 10 ih je ozlijeđeno.
Zatvorenici koji su sudjelovali u neredima uzeli su 46 talaca u tri muška zatvora rano u subotu. Vlada je za nerede okrivila bandu Barrio 18, a tvrdi da su tražili veće privilegije za svoje članove u zatvoru.
Nasilje koje su predvodile bande bilo je usmjereno na policiju u nekoliko područja oko grada Gvatemala nakon što su sigurnosne snage ponovno uspostavile kontrolu nad zatvorom u kojem je bio smješten vođa bande Barrio 18, Aldo Duppie. Duppie, poznat pod nadimkom El Lobo, ponovno je pritvoren.
Predsjednik Bernardo Arévalo proglasio je 30-dnevno izvanredno stanje, rekavši da će ono omogućiti punoj snazi države, uključujući policiju i vojsku, borbu protiv nasilja bandi.
Odgođena nastava, Veleposlanstvo SAD-a izdalo upozorenje
Prema gvatemalskom zakonodavstvu, izvanredno stanje može privremeno ograničiti ili suspendirati građanske slobode te proširiti ovlasti sigurnosnih snaga kao odgovor na prijetnje javnom redu.
Na fotografijama koje je objavila policija vidi se kako policajci u nedjelju ujutro s ozljedom ramena izvode vođu bande Barrio 18 iz zatvora koji su prethodno preuzeli zatvorenici.
Ubrzo nakon toga, istovremeni napadi na policajce izbili su u glavnom gradu i okolici, što je Arevalo nazvao odmazdom bandi zbog ponovnog zauzimanja zatvora. U nasilju je ubijen i jedan član bande.
"Ova ubojstva su izvršena s namjerom teroriziranja sigurnosnih snaga i stanovništva kako bismo odustali u borbi protiv bandi i njihovog režima terora. Ali neće uspjeti", rekao je Arevalo.
Predsjednik je također proglasio trodnevnu nacionalnu žalost, a ravnatelj Nacionalne civilne policije David Boteo savjetovao je građanima Gvatemale da ostanu kod kuće. Veleposlanstvo SAD-a izdalo je sigurnosno upozorenje za američke građane. Ministar obrazovanja Gvatemale otkazao je nastavu u školama diljem zemlje u ponedjeljak, što je Arevalo opisao kao preventivnu mjeru.
Gvatemalski Kongres proglasio je bandu Barrio 18 terorističkom skupinom u listopadu 2025., nedugo nakon što je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa tu bandu svrstala na popis stranih terorističkih organizacija.