neredi zbog ZOI-a

FOTOGALERIJA Dramatične scene u susjedstvu: Sukobili se policija i prosvjednici, više osoba uhićeno

Piše Hina, 07. veljače 2026. @ 21:42 komentari
Prosvjed u Italiji
Prosvjed u Italiji Foto: Afp
Prosvjednici su se okupili u znak prosvjeda protiv Zimskih olimpijskih igara.
Dan strave u planinama: Lavine odnijele četiri života, ima ozlijeđenih skijaša
Što će biti s Grenlandom? Spor koji je uzdrmao savezništva još nije zaključen
FOTOGALERIJA Dramatične scene u susjedstvu: Sukobili se policija i prosvjednici, više osoba uhićeno
Temperature će rasti, ali nema smirivanja vremena: Meteorolog otkriva gdje će biti grmljavinskih pljuskova
Šef vatikanske diplomacije ekskluzivno za Dnevnik Nove TV: "Male države mogle bi ostati bez svog mjesta za stolom"
I HDZ se oglasio o snimci Mamića: "On nikad nije bio naš član, ali ovaj poznati SDP-ovac je bio u stranci"
Smrad iz pogrebne tvrtke otkrio užas: Pronađeno gotovo 200 raspadnutih tijela, među njima djeca i fetusi
Masovno trovanje u susjedstvu: Stanje je alarmantno, među zaraženima i djeca
Očekuje nas vrlo kišovit i iznadprosječno topao tjedan, a onda preokret! Moguć je i prodor polarne hladnoće
Neočekivani preokret, Hrvati ovoj zemlji okreću leđa: "Kriza je u autoindustriji, baušteli..."
FOTO Hotel izgrađen u moru zatvorio pristup obali, ljudi su bijesni: "Tko jami, taj i može"
VIDEO Dodik šokirao u intervjuu: "Suradnici su Irana, bili su na strani Hitlera i organizirali koncentracijske logore za djecu"
Mile Kekin: "Nisam mislio da ću to ikada reći, ali Plenković je u pravu"
Riječka gradonačelnica otkrila čime nije zadovoljna u gradu, ali i što misli o zabrani Thompsona: "Nisam birala playlistu..."
VIDEO Dodik šokirao u intervjuu: "Suradnici su Irana, bili su na strani Hitlera i organizirali koncentracijske logore za djecu"
FOTO Ovo je ubijena Aleksandra: Bivša je rukometašica, njezin suprug isto je likvidiran
Trump se oglasio o skandaloznom videu s Obamama: "Ljudi su vidjeli..."
Selak Raspudić: "Nećemo podržati Tomaševićev zaključak o dočeku rukometaša"
sve
