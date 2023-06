"To je u glavama Rusa!" Orban u rijetkom intervjuu progovorio o Putinu i zašto misli da će zbog jedne stvari Rusija pobijediti

Mađarski premijer Viktor Orban u ekskluzivnom intervjuu koji je dao za Bild još jednom je podržao ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Pobunu i pohod Wagnera i Jevgenija Prigožina prema Moskvi nazvao je nebitnim događajem te naglasio da oni nisu oslabili Putina jer je pobuna brzo ugušena.

"Kada je pobuna ugušena u roku 24 sata, to je znak snage", rekao je Orban koji smatra da Rusija nije oslabljena ovim događajima.

Na upit je li Putin ratni zločinac odgovorio je: "Za mene nije. U ratu smo. O ratnim zločinima možemo govoriti nakon rata. Ako želite primirje i pregovore, možete uvjeriti zaraćene strane da sjednu stol. Reći im da dođu za stol i da ćete ih uhititi nije dobra ideja", rekao je.

Na pitanje smatra li da će Putin biti ruski predsjednik i sljedeće godine odgovorio je: "Naravno, to je realnost", rekao je za Bild.

Na pitanje zašto je toliko siguran jer se mnogo govori o slabostima ruske vlasti odgovorio je: "Ovo je Rusija. Rusija radi drugačije nego mi. Strukture u Rusiji su vrlo stabilne. Oni se temelje na vojsci, tajnoj službi, policiji, tako da je to druga vrsta zemlje, to je vojno orijentirana zemlja. Zato ne zaboravite da Rusi nisu zemlja kao mi, Njemačka ili Mađarska. To je drugačiji svijet. Struktura je drugačija, drugačija je snaga, drugačija je stabilnost. Dakle, ako želite razumjeti kako funkcioniraju iz naše logike, uvijek ćemo biti u krivu".

Otkrio je da je posljednji put put razgovarao s Vladimirom Putinom u veljači prije rata kada ga je posjetio.

Na pitanje što je tada Putin pričao otkrio je: "Pa, bilo je mnogo pitanja na stolu oko Ukrajine i Ukrajine. Za Ukrajinu je rekao da je ukrajinska vojska vrlo jaka i da ju je Zapad jako dobro opremio. Vojnici su vrlo dobro obučeni. Dakle, ako dođe do sukoba, to će biti vrlo, vrlo težak sukob. Na mene je ostavio dojam da, unatoč toj činjenici, vjeruje da je vrijeme na ruskoj strani. To je bio moj dojam, koji sam javno iznio i na Zapadu. To je u glavama Rusa, oni misle da je vrijeme na njihovoj strani, što nije dobro za nas. Ali to se nažalost obistinilo".