Opasna infekcija širi se njemačkim gradom, tri osobe umrle: Organiziraju se hitna cijepljenja

Haemophilus influenzae tip b, ili skraćeno bakterija Hib, zapravo je dobro poznata bakterija. Najčešća je među djecom mlađom od pet godina, pri čemu se dvije trećine slučajeva javlja kod djece mlađe od 12 mjeseci. No, u Hamburgu, gdje je zabilježeno najviše slučajeva, zaraženi su odrasli između 26 i 58 godina, a mnogi od njih su ovisnici, beskućnici i pothranjeni. Tri su osobe već umrle, piše RTL.de.

"Skupina ljudi koja je trenutno pogođena prije nije bila poznata kao rizična skupina za Hib infekcije. Pretpostavljamo da uporaba droga, komorbiditeti ili čak pothranjenost posebno pogoduju invazivnoj Hib infekciji u ovom kontekstu", rekla je Susanne Glasmacher iz Instituta Robert Koch u intervjuu za RTL.

Od 13 do sada potvrđenih slučajeva, devet osoba živi u Hamburgu, dvije u saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje, a po jedna u Donjoj Saskoj i Berlinu. Gotovo svi su bolovali od upale pluća, devet je razvilo sepsu, a jednoj osobi je dijagnosticiran meningitis.

Iako su do sada samo određene skupine teško oboljele, Hib se može nalaziti i u tijelu zdravih ljudi i prenositi.

"Odrasli mogu biti kolonizirani Hibom u nazofarinksu, ali zdravi ljudi mogu eliminirati patogen“, kaže Glasmacher.

Bakterije se šire kapljičnim putem – kašljanjem, kihanjem ili čak dijeljenjem cigareta ili boca za piće – i mogu biti kobne za osobe s oslabljenim imunološkim sustavom.

"Hib bakterije mogu uzrokovati upalu pluća, meningitis ili trovanje krvi. Ove bolesti moraju se što prije liječiti antibioticima u bolnici“, upozorava RKI.

Mnogi od zaraženih nisu bili cijepljeni. Budući da se do sada smatralo da Hib zapravo pogađa samo malu djecu, cijepljenje je bilo dostupno samo djeci mlađoj od 5 godina ili određenim rizičnim skupinama. Međutim, zbog nove situacije, Stalna komisija za cijepljenje (STIKO) razmatra mogućnost proširenja preporuka na odrasle u rizičnim skupinama.

Hamburške vlasti već poduzimaju mjere. Organiziraju se hitna cijepljenja u prihvatilištima za beskućnike, bolnicama i centrima za pomoć ovisnicima kako bi se spriječilo daljnje širenje infekcije.