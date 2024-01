VIDEO Misteriozna olupina nasukala se na obalu, mještani postali pravi detektivi: "Ovo je naša povijest"

Stoljetna olupina broda u Newfoundlandu iznenadila je mještane kada se nasukala na obalu Cape Raya gdje živi 350 stanovnika.

Riječ je o mjestu koje dijeli zajedničku povijest s otokom koji je poznat kao Stijena. Tamo je posljednje počivalište najmanje osam brodova, žrtava lošeg vremena, loše navigacije ili loše sreće.

Lokalni stanovnik Gordon Blackmore lovio je morske ptice i u jednom trenutku ugledao tamnu sjenu u mutnoj vodi. Brzo je odjurio u obiteljsku kuću, a njegova je majka požurila i sama se uvjeriti o čemu je riječ.

"Nevjerojatno je, nemam druge riječi za to", rekla je, prenosi Guardian.

Predsjednik Društva a očuvanje brodoloma Newfoundlanda i Labradora, Neil Burgess, pretpostavlja da je brod oslobođen i izašao na obalu zbog kombinacije obalne erozije i snage pottropske oluje Fiona koja je prošle godine uništila kuće u regiji.

Prošlog tjedna nastupili su i veliki valovi pa je to vjerojatno oslobodilo olupinu, dodao je.

"Ovo je savršeno. Ovo je sjajan, sjajan događaj", naglasio je Burgess.

Brod se pretvorio u gomilu pokislih drvenih greda i dasaka koje su dale naznake o njegovom podrijetlu. Drveni i bakreni klinovi često su se koristili 1800-ih godina, a veličina od najmanje 24 metra sugerira da je brod bio veći od škune.

